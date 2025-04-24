Yüksel Yıldırım: Türk Futbolu İçin Yeni Kapı - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım: Türk Futbolu İçin Yeni Kapı

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İstanbul'da açılan UEFA şubesinin Türk futbolunu ileri taşıyacağını belirtti.

24.04.2025 21:34
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- Yüksel Yıldırım: "İnşallah Avrupa arenasında Türk futbolunu daha yukarılara taşıyacağız"

İSTANBUL - Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA temsilciliğinin İstanbul'da açılmasının Türk futbolunu daha yukarılara taşımak için yeni bir kapı olduğunu ve buna çok pozitif baktığını ifade etti.

Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın 3. dış şubesi İstanbul'da açıldı. Açılışa katılan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Kulüpler Birliği olarak elimizden geleni yapıp, UEFA ile ilişkileri artırıp inşallah Avrupa arenasında Türk futbolunu daha yukarılara taşıyacağız. Bu da bizim için yeni bir fırsat ve yeni bir kapı açıyor. O yüzden ben çok pozitif bakıyorum bu açılışa" diye konuştu.

"Hayallerle yola çıkıyoruz ama gerçekleştirmek için çok çalışmalıyız"

Samsunspor'un, Avrupa kupalarına katılma şansı ve oradaki hayallerine dair gelen soru üzerine de Başkan Yıldırım, "Hayallerle biz yola çıkıyoruz ama biliyorsunuz bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışmamız lazım. Samsunspor olarak biz bir proje takımıyız. Türkiye'deki diğer kulüplerden farklı olmaya çalışıyoruz. Türk futbolu bunu garipsese de anımsayamasa da biz doğru bildiğimizi yapacağız. Çünkü biz modeli Avrupa'dan aldık. Türkiye'nin iyi tarafını lokalleştirip Türkiye'de bir Samsunspor yönetim modeli oluşturuyoruz. Bu kolay değil. Keşke ben İstanbul'da değil de Samsun'da yaşıyor olsaydım, başarımız çok daha yukarıda olurdu. Senenin 6 ayı yurt dışında işlerimle uğraşıyorum. Kalan vaktimi de Samsunspor'a ayırdığım için işler yavaş gidiyor ama iyi gidiyor. Roma'yı 1 günde kurmadılar. İnanıyorum Samsunspor Türk futbolunda güzel şeylere imza atacak, birçok şeyin ilki olacak. Bunu da yaşayarak göreceğiz. Gerçekten farklı, güzel projeler yaptığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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