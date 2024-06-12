Yunanistan'da düzenlenecek Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 40 milli sporcu mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yunanistan'da düzenlenecek Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 40 milli sporcu mücadele edecek

Türkiye Halter Federasyonu, Yunanistan'da düzenlenecek Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'na 40 milli sporcuyla katılacaklarını duyurdu. Şampiyona, 15-23 Haziran tarihleri arasında Selanik kentinde gerçekleştirilecek. Türk halterciler, Gaziantep ve Konya'da yaptıkları kamplarla hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, dinamik bir kadro ile şampiyonaya katılacaklarını belirterek, milli takımdan bol madalya beklediklerini ifade etti. Şampiyonada yıldız kız, yıldız erkek, 15 yaş altı kız ve 15 yaş altı erkek kategorilerinde Türk sporcular mücadele edecek.

12.06.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da düzenlenecek Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 40 milli sporcu mücadele edecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 15-23 Haziran'da Selanik kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya katılacak milli halterciler, hazırlıklarını Gaziantep ve Konya'da yaptıkları kamplarla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, dinamik bir kadro ile şampiyonaya katılacaklarını belirterek, "Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Selanik'te milli takımımızdan bol madalya bekliyoruz."ifadelerini kullandı.

Şampiyonada yıldız kız kategorisinde Fatma Sena Kolçak, Aysu Bektaş, Hira Nur Belik, Tugbanur Koz, Yezda Akar, Öznur Yılmaz, Bahar Sevim, Zeynepnur Pehlivan, Berranur Apaydın ve Hilal Gök mücadele edecek.

Yıldız erkek kategorisinde Ramazan Efe Yılmaz, Muammer Kurt, Abdullah Efe Koçak, Berat Ergün, Alper Aytaç, Sefkan Sümen, Emre Kartal, Ali Osman Çınlar, Ömer Gürmeriç ve Selahattin Altın madalya arayacak.

15 yaş altı kız kategorisinde Meryem Yüksel Akar, Şevval İnce, Türkan Beşikci, İlayda Ertuğrul, Zehranur Aslan, Gizem Ağaç, İrem Selçuk, Ece Sipan, Yağmur Bulut ve Belgin Gökçe Araz, şampiyonada yarışacak.

15 yaş altı erkek kategorisinde ise Eren Yiğit Yüce, Mehmet Emin Sonkaya, Niyazi Avcı, Enes Efe Aydın, İsmail Akın Alsancak, Halil Samed Aruk, Ali Efe Özkan, Yiğithan Eroglu, Burhan Erdem Gürçay ve Mete Muku madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

Talat Ünlü, Yunanistan, Gaziantep, Selanik, Türkiye, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunanistan'da düzenlenecek Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 40 milli sporcu mücadele edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:45:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'da düzenlenecek Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 40 milli sporcu mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement