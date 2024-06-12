Spor

Yunanistan'da düzenlenecek Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 40 milli sporcu mücadele edecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 15-23 Haziran'da Selanik kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya katılacak milli halterciler, hazırlıklarını Gaziantep ve Konya'da yaptıkları kamplarla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, dinamik bir kadro ile şampiyonaya katılacaklarını belirterek, "Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Selanik'te milli takımımızdan bol madalya bekliyoruz."ifadelerini kullandı.

Şampiyonada yıldız kız kategorisinde Fatma Sena Kolçak, Aysu Bektaş, Hira Nur Belik, Tugbanur Koz, Yezda Akar, Öznur Yılmaz, Bahar Sevim, Zeynepnur Pehlivan, Berranur Apaydın ve Hilal Gök mücadele edecek.

Yıldız erkek kategorisinde Ramazan Efe Yılmaz, Muammer Kurt, Abdullah Efe Koçak, Berat Ergün, Alper Aytaç, Sefkan Sümen, Emre Kartal, Ali Osman Çınlar, Ömer Gürmeriç ve Selahattin Altın madalya arayacak.

15 yaş altı kız kategorisinde Meryem Yüksel Akar, Şevval İnce, Türkan Beşikci, İlayda Ertuğrul, Zehranur Aslan, Gizem Ağaç, İrem Selçuk, Ece Sipan, Yağmur Bulut ve Belgin Gökçe Araz, şampiyonada yarışacak.

15 yaş altı erkek kategorisinde ise Eren Yiğit Yüce, Mehmet Emin Sonkaya, Niyazi Avcı, Enes Efe Aydın, İsmail Akın Alsancak, Halil Samed Aruk, Ali Efe Özkan, Yiğithan Eroglu, Burhan Erdem Gürçay ve Mete Muku madalya mücadelesi verecek.