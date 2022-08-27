16 Yaş Altı Dünya Kadınlar Sutopu Şampiyonası - Son Dakika
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16 Yaş Altı Dünya Kadınlar Sutopu Şampiyonası

27.08.2022 12:18
16 Yaş Altı Dünya Kadınlar Sutopu Şampiyonası

Yunanistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Dünya Kadınlar Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, 11. oldu.

Yunanistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Dünya Kadınlar Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, 11. oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Larissa şehrinde düzenlenen organizasyonda, milli takım Macaristan, Hırvatistan ve İtalya'yla birlikte yer aldığı A Grubu'nda puan elde edemedi.

Klasman maçlarında Güney Afrika ve İsviçre'yi mağlup eden ay-yıldızlı ekip, İsrail ve ABD'ye ise kaybetti. Milli takım bu sonuçlarla organizasyonu 11. sırada tamamladı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 16 Yaş Altı Dünya Kadınlar Sutopu Şampiyonası - Son Dakika

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