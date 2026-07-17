Yunanlar yemeklerimizden sonra şimdi de o geleneğimizi çaldı - Son Dakika
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Yunanlar yemeklerimizden sonra şimdi de o geleneğimizi çaldı

17.07.2026 16:05
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Baklava, kebap, döner, cacık, Türk kahvesi, Türk çayını sahiplenen Yunanistan, şimdi de ata sporumuz olan yağlı güreşi sahiplendi. Yunanistan'ın Sohos köyünde 'Pachlivanis' müsabakaları gerçekleştirildi.

Baklava, kebap, döner, cacık, Türk kahvesi ve Türk çayından sonra Yunanistan, bu kez de asırlık ata sporumuz yağlı güreşe göz dikti. 

YUNANLAR BU KEZ DE YAĞLI KÜREŞİ KOPYALADI

Selanik yakınlarındaki Sohos köyünde, geleneksel Türk yağlı güreş ritüellerinin birebir kopyalandığı bir organizasyon düzenlendi. "Pachlivanis" adı verilen müsabakalarda, pehlivanlar tıpkı Kırkpınar'daki gibi davul zurna eşliğinde, zeytinyağına bulanarak er meydanına çıktı. 

Yunanlar yemeklerimizden sonra şimdi de o geleneğimizi çaldı

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye’nin UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’nde yer alan bu köklü geleneğin Yunanistan tarafından sahiplenilmesi, Türk spor camiasında ve sosyal medyada büyük tepki topladı. Kültür mirasımıza yönelik bu hamle, "Gastronomiden sonra sıra er meydanına mı geldi?" sorusunu akıllara getirdi.

Yunanistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunanlar yemeklerimizden sonra şimdi de o geleneğimizi çaldı - Son Dakika

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