Yunus Akgün: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" - Son Dakika
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Yunus Akgün: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım"

06.06.2022 18:30
Yunus Akgün: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım"

A Milli Futbol Takımı'nın genç futbolcusu Yunus Akgün, Uluslar C Ligi ikinci karşılaşması olan Litvanya maçının tehlikeli olacağını vurgulayarak, "Şans geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın genç futbolcusu Yunus Akgün, Uluslar C Ligi ikinci karşılaşması olan Litvanya maçının tehlikeli olacağını vurgulayarak, "Şans geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci müsabakasında yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Yunus Akgün basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu tarz maçların tehlikeli olduğuna dikkat çeken genç oyuncu, "A Milli Takım forması giymek çocukluk hayalimdi, bunu başardığım için çok mutluyum. Bu fırsatı bana veren hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İlk maç heyecanlıydı ama sahada ağabeylerim her zaman bana yardımcı oluyor. İlk asistimi yaptım. Tabi bu inşallah son olmaz. Her zaman milli forma ile savaşmak istiyorum. İnşallah milli forma altında goller ve asistler yapmak nasip olur. Bizim için rakip fark etmiyor. Sahada kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Favori olarak görünsek de böyle maçlar tehlikeli maçlar. İlk maçta da böyle oldu, ancak ilk golü bulduğumuzda çok daha farklı bir maç oluyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz" dedi.

"AY-YILDIZLI FORMA ALTINDA HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"

A Milli Takım'da kanat oyuncularının forma rekabeti ile ilgili görüşlerini aktaran Akgün, "Sağ kanatta çocukluktan beri izlediğim Cengiz ağabey var. O çok formda, müthiş bir sezon geçiriyor. Sol kanatta yakın arkadaşım Kerem var. O da çok güzel bir sezon geçirdi. Burada oyuncu fark etmiyor, sahaya kim çıkarsa çıksın elinden geleni yapıyor. Çünkü bu Ay-yıldızlı forma herkes elinden geleni yapacaktır. Ben de şans geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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