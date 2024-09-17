Yunus Akgün'ün Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yunus Akgün'ün Hedefleri

Yunus Akgün\'ün Hedefleri

Yunus Akgün, bu sezon daha fazla şans bulup performansını artırmayı hedefliyor.

17.09.2024 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "Bu sene hedeflerim var. Daha fazla şans bulduğum takdirde Adana Demirspor'daki performansımın üstüne çıkmak istiyorum. Benim için önemli olan daha fazla oynamak. Bir oyuncu daha fazla oynadığında özgüveni gelir ve maç ritmini yakaladığında daha iyi gözükür. İnşallah bu sene takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından takımının ikinci golünü kaydeden Yunus Akgün, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da çok büyük işler yaptığını söyleyen Yunus Akgün, "Her gün konuşuyoruz Kerem'le. Ona bir sözüm vardı, gol attığımda sana armağan edeceğim diye. Bugün de nasip oldu. Zaten hemen yazmış, fotoğrafı da atmış. Kerem burada çok büyük işler yaptı" şeklinde konuştu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları derbi hakkında konuşan Yunus Akgün, "Şu an şans buluyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Fenerbahçe maçını kazanmak için gideceğiz. Lider gidiyoruz, son iki senenin şampiyonu olarak gidiyoruz. Hedefimiz belli. Bu sezon şu anki hedefimiz ilk yarının bütün maçlarını kazanmak. Tabii ki de Fenerbahçe maçları, büyük maçlar. Kazanmak için orada olacağız" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her futbolcu gol attığı zaman, asist yaptığı zaman özgüveni artar. Benim de gole ihtiyacım vardı açıkçası. Ama benden önce takımın kazanması daha önemli. Daha fazla şans buluyorum, daha iyi olacağıma inanıyorum. İnşallah böyle devam ederim."

"ONLARA GOL ATTIRMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi isimlere gol attırmanın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Yunus Akgün, "Tabii ki aramızda konuşuyoruz; neler yapabiliriz, top bana geldiğinde nereye koşacak diye. Onlara gol attırmak bizim için çok önemli. Ortamımız çok güzel, arkadaşlık çok iyi. İnşallah onlara daha fazla gol attırmayı umuyorum" sözlerini sarf etti.

"ADANA DEMİRSPOR'DAKİ PERFORMANSIMIN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORUM"

Hedefinin Adana Demirspor performansının üzerine çıkmak olduğunu söyleyen Yunus, "Bu sene hedeflerim var. Daha fazla şans bulduğum takdirde Adana Demirspor'daki performansımın üstüne çıkmak istiyorum. Benim için önemli olan daha fazla oynamak. Bir oyuncu daha fazla oynadığında özgüveni gelir ve maç ritmini yakaladığında daha iyi gözükür. İnşallah bu sene takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"KADIKÖY'DE GOL ATMAK HAYALLERİMDEN BİR TANESİ"

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı gol atmanın hayallerinden bir tanesi olduğunu belirten Yunus Akgün, "Galatasaray'da büyüdüm, yetiştim. Bu maçların hayaliyle büyüyoruz. Benim için de çok özel bir gün olacak, oynadığım takdirde. Orada gol atmak hayallerimden bir tanesi. İnşallah gol atıp, orada kazanmak nasip olur. Oynayıp kazanmak daha da anlamlı olabilir" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Yerel Haberler, Galatasaray, Yunus Akgün, Fenerbahçe, Magazin, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün'ün Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
22:18 İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıya Türkiye’den ilk tepki geldi İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:10:05. #1.13#
SON DAKİKA: Yunus Akgün'ün Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement