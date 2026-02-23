Yunus Akgün ve Abdülkerim\'den Fenerbahçe\'ye olay yaratacak göndermeler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti.
Fenerbahçe maçının son düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolculardan paylaşım geldi. Milli oyuncular Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak sarı-lacivertlilere liderlik göndermesinde bulundu. Yunus Akgün ayroca, "Konsantrasyon" paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.
İşte o paylaşımlar:
