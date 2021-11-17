Üye Girişi
Yunus Emre Batman, 10 yıl sonra Erzurum'a madalya getirdi - Son Dakika

Yunus Emre Batman, 10 yıl sonra Erzurum'a madalya getirdi

17.11.2021 09:53
Yunus Emre Batman, 10 yıl sonra Erzurum'a madalya getirdi

Boks ile ilgilenen Yunus Emre Batman, Zonguldak'ta düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu ve bu kategoride Erzurum'a 10 yıl sonra madalya getirdi.

Boks ile ilgilenen Yunus Emre Batman, Zonguldak'ta düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu ve bu kategoride Erzurum'a 10 yıl sonra madalya getirdi.

18-26 Eylül tarihleri arasında Zonguldak'ta yapılan Boks Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası 67 kiloda Erzurum'u temsil eden Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcusu Yunus Emre Batman finalde rakibine yenilerek Türkiye 2. oldu. Bu madalya 10 yıl aradan sonra Erzurum'da sevinçle karşılandı.

Yunus Emre Batman'ı maçlara Milli Takım Boks Antrenörü İbrahim Bostancı ve Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olarak görev yapan Ahmet Dursunoğlu hazırlıyor. Batman'ın hedefi 2022 yılı içerisinde yapılacak Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve İslam Oyunları'nda hem Türkiye'yi hem de Erzurum'u temsil etmek ve madalya kazanmak.

Antrenör Ahmet Dursunoğlu, Yunus Emre Batman'ın başarısından dolayı guru duyduklarını belirterek, "Yunus Emre'yi Zonguldak'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'na götürdük. Finalde rakibine yenilerek Türkiye ikincisi oldu. Yunus Emre bize geldiğinde boks sporuna ara vermiş ve adeta sporu küsmüş ve neredeyse spordan kopmuş gibiydi. Diğer antrenör hocam İbrahim Bostancı ile bir olup Yunus Emre'yi spora kazandırdık. Bizim emeğimize karşılık veren Yunus Emre'de gayret gösterdi, Erzurum'a yakışık maçlar çıkardı ve Türkiye ikincisi oldu. Türkiye ikincisi olunca milli takıma davet edildi ve gitti. Kamp 2 ay önce sona erdi. Erzurum'a geldi ve çalışmalarımıza kaldığımız yerden tekrar başladık" diye konuştu.

Yunus Emre'nin diğer Antrenörü İbrahim Bostancı ise, "Yunus Emre, sporun yanında eğitimine de önem veriyor. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu. Üniversiteler arası maçlarda üç kez Türkiye Şampiyonası olmuş sporcumuzdur. Yaşından dolayı bu üniversite adına son maç yapacak. Son maçında da altın madalya almasını bekliyoruz. Bizlere çok kişiler büyük destek veriyor. Bizlerde bu destekleri değerlendiriyoruz. Hedefimiz 2022 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları'na hazırlanmak. Bu üç turnuvaya gitmek, hem ülkemize hem de Erzurum'a madalya kazandırmak. Önemli bir şey daha söylemek istiyorum, lisede ve üniversitede okuyan öğrencilerimizi boks sporuna kazandırmak istiyoruz. Yeni sporcuları aramıza almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yunus Emre Batman: "Bana verilen emekleri boşa çıkarmadım"

Yunus Emre Batman 10 yaşından beri boks ile ilgilendiğini ifade ederek, "Çeşitli yaş gruplarında derecelerim bulunuyor. Sakatlığımdan dolayı spora 2 yıl ara vermek durumum oldu. Sakatlığımdan kurtuldum ve tekrar spora başladım. Çok sıkı antrenman yaparak Zonguldak'ta düzenlenen büyükler Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Burada finalde yenildim ve Türkiye ikincisi oldum. Bu derece Erzurum'a 10 yıl aradan sonra gelen madalyaydı. Bana verilen emekleri de boşa çıkarmadım. 2022 ocak, nisan ve mayısta Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve İslam Oyunları var. Sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Bu turnuvalardan yüzümüzün akıyla çıkacağımı ümit ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Yunus Emre Batman, 10 yıl sonra Erzurum'a madalya getirdi
Yunus Emre Batman, 10 yıl sonra Erzurum'a madalya getirdi
Yunus Emre Batman, 10 yıl sonra Erzurum'a madalya getirdi
Yunus Emre Batman, 10 yıl sonra Erzurum'a madalya getirdi
Yunus Emre Batman, 10 yıl sonra Erzurum'a madalya getirdi

Yunus Emre, Türkiye, Erzurum, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunus Emre Batman, 10 yıl sonra Erzurum'a madalya getirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında 10:45 MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var 10:42 Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı 10:41 Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı
Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu 10:35 Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak! 10:32 Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak! Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti 10:14 Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti
Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye 10:02 Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu 09:30 Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu

Son Dakika Haberleri
10:44 MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı
10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı
10:42 Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu
10:42 Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var
10:41 Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı
10:35 Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu
10:34 Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi
10:31 Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak!
10:29 Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video
10:26 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Çatıda 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar Çatıda 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar         
10:46
Fenerbahçeli Samatta rehin alındı Fenerbahçeli Samatta rehin alındı         
10:43
Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu         
10:42
Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!         
10:39
Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor         
10:33
Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video         
10:29
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!         
09:51
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı         
08:00
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 11:01:27. #1.11#
SON DAKİKA: Yunus Emre Batman, 10 yıl sonra Erzurum'a madalya getirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement