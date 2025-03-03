Yunusemre Belediyesi'nden 'Bir Kitap Bir Oyuncak' Bağış Kampanyası - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi'nden 'Bir Kitap Bir Oyuncak' Bağış Kampanyası

Yunusemre Belediyesi\'nden \'Bir Kitap Bir Oyuncak\' Bağış Kampanyası

Yunusemre Belediyesi, 6-14 yaş arası çocuklar için başlattığı 'Bir Kitap Bir Oyuncak, Geleceğe Dokunacak' kampanyasıyla oyuncak ve kitap bağışlarını kabul ediyor. Kampanyanın yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.

03.03.2025 10:06  Güncelleme: 10:08
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Yunusemre Belediyesi tarafından, "Bir Kitap Bir Oyuncak, Geleceğe Dokunacak" sloganıyla 6-14 yaş arası çocuklar için başlatılan kitap ve oyuncak bağışı kampanyasına destek artarak devam ediyor.

Sosyal sorumluluk projelerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, geçtiğimiz günlerde "Bir Kitap Bir Oyuncak, Geleceğe Dokunacak" sloganıyla çocuklar için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediyenin başlattığı bağış kampanyasında, oyuncak ve kitaplara ulaşma imkanı bulamayan 6-14 yaş arası çocuklar için uygun kitap ve oyuncak bağışları kabul ediliyor. Kültür İşleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlükleri tarafından uygulanan projeye, belediyenin duyuru yaptığı ilk andan itibaren yoğun destek artarak devam ediyor. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, belediyenin hizmet binasında bulunan Halka İlişkiler Müdürlüğü'ne bağışlamak istedikleri kitapları ve oyuncakları ulaştırabilir. Yaptığı açıklamada, kampanyaya değinen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşın ve çocukların yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyesi'nden 'Bir Kitap Bir Oyuncak' Bağış Kampanyası - Son Dakika

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