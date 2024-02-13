Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Madalyalarla Döndü

Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Madalyalarla Döndü

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri Edirne'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkek Grekoromen Güreş Grup Müsabakalarında 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

13.02.2024 11:02  Güncelleme: 11:05
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Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri Edirne'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkek Grekoromen Güreş Grup Müsabakalarında 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri bir başarıya daha imza attı. Edirne'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkek Grekoromen Güreş Grup Müsabakalarında Manisa'yı temsil eden sporcular, elde ettikleri 4 madalyayla göz doldurdu. Mavi Beyazlı güreşçiler, müsabakalarda 2 gümüş, 2 bronz madalyaya imza atarak 24 - 28 Şubat'ta Niğde'de yapılacak Türkiye Birinciliği Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Müsabakalar sonunda 38 kiloda Hakim Beytullah Kalay, 41 kiloda Furkan Akgün ikinci, 44 kiloda Emirhan Demir ve 62 kiloda Hasan Hüseyin Akbıyık üçüncü oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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