Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Ekibi Ege Bölge Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Ekibi Ege Bölge Şampiyonu Oldu

Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Ekibi Ege Bölge Şampiyonu Oldu

Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Ekibi, İzmir'de düzenlenen Ege Bölge Şampiyonası'nda iki dalda şampiyonluk elde ederek Manisa'nın gurur kaynağı oldu. Gençler düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda birincilik kazanan ekip, Türkiye Finalleri'nde Manisa'yı temsil edecek.

12.05.2025 12:30  Güncelleme: 12:32
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Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Ekibi, İzmir'de düzenlenen Ege Bölge Şampiyonası'nda iki dalda şampiyon olarak Manisa'yı gururlandırdı.

Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Ege Bölge Şampiyonası'nda iki dalda şampiyon olarak Manisa'ya çifte kupa zaferiyle döndü. Yarışmalarda harika bir performans ortaya koyan Mavi Beyazlılar, gençler düzenlemeli ve gençler düzenlemesiz karma dalında büyük bir başarıya imza atarak birinci olup zirvede yer aldı. Gençler, bu başarısıyla Manisa'nın 14 yıl süren Türkiye Finalleri hasretine son verdi. Yunusemre Belediyespor, gençler düzenlemeli dalda 89.40 puanla yarışma geneline katılan toplam 30 ekip arasında en yüksek ikinci puanı aldı. Mavi Beyazlılar, 13-15 Haziran tarihlerinde Şanlıurfa'da yapılacak Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde Manisa'yı temsil edecek.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, gurur dolu başarılara imza attıkları için mutlu olduklarını belirterek, gençleri ve antrenörlerini tebrik etti. Bundan sonraki hedeflerinin Türkiye Finalleri'nden de başarıyla dönmek olduğunu kaydeden Kanik, " Anneler Günü'nde kazandığımız bu anlamlı şampiyonlukları kıymetli annelerimize ve tüm Manisa'ya armağan ediyoruz. Şanlıurfa'dan iyi bir dereceyle dönmek istiyoruz. Bizlere verdiği desteklerle bu büyük başarıların öncüsü olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, her zaman yanımızda olan Belediye Başkan Yardımcımız Hakan Gürtunca'ya, ekibimizi yalnız bırakmayan fedakar ailelerimize yürekten teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Ekibi Ege Bölge Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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