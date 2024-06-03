Yunusemre Belediyespor Milli Judocusu Irmak Ceylin Güçtekin Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor Milli Judocusu Irmak Ceylin Güçtekin Altın Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor Milli Judocusu Irmak Ceylin Güçtekin Altın Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Irmak Ceylin Güçtekin, Karadağ'ın Podgorica kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda +70 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye Ümit Milli Judo Mix Takımı da şampiyon oldu.

03.06.2024 16:10  Güncelleme: 16:13
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Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Irmak Ceylin Güçtekin, Karadağ'ın Podgorica kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda +70 kiloda altın madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un ümit judocularından Irmak Ceylin Güçtekin, büyük bir başarıya imza attı. Karadağ'ın Podgorica kentinde yapılan Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Irmak, müsabakalarda karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek +70 kiloda altın madalya kazandı ve Manisa'nın gururu oldu. Ayrıca Irmak Ceylin Güçtekin'in yer aldığı Türkiye Ümit Milli Judo Mix Takımı ise takımlar müsabakalarında şampiyon olmayı başardı. Manisa'ya çifte altın madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu belirten Irmak Ceylin Güçtekin, bir sonraki hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak olduğunu söyledi. Yunusemre Belediyespor Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Engin Uzun ise sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor Milli Judocusu Irmak Ceylin Güçtekin Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor Milli Judocusu Irmak Ceylin Güçtekin Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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