Yunusemre Belediyespor U16 Futbol İl Birincisi Oldu - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor U16 Futbol İl Birincisi Oldu

Yunusemre Belediyespor U16 Futbol İl Birincisi Oldu

Yunusemre Belediyespor, U16 Futbol İl Birinciliği sıralama belirleme müsabakasında Yıldızspor 45 Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

14.02.2024 14:37  Güncelleme: 14:41
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Yunusemre Belediyespor, U16 Futbol İl Birinciliği sıralama belirleme müsabakasında Yıldızspor 45 Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

U16 Futbol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Play-Off Grubu'nu aynı puanda bitiren Yunusemre Belediyespor ile Yıldızspor 45 FK, sıralama belirleme müsabakasında Muradiye Tuncay Erkan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yunusemre Belediyespor, zorlu maçta Ahmet Mert Karaca, Arda Eren Güneş ve Alper Çiçek'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılarak Manisa'yı Türkiye Şampiyonası'nda il birincisi olarak temsil etmeye hak kazandı. Şampiyon olmayı hak ettiklerini belirten Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı Antrenörü Birol Yiğit, "Gururluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı başarıyla temsil ederek gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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