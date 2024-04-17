Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı Başkanı Ziyaret Etti

Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı, 18-21 Nisan tarihlerinde Kütahya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası 1.Kademe Müsabakaları öncesi Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti. Başkan Balaban takıma şampiyonada başarılar diledi.
U16 Futbol İl Birinciliği'nde şampiyon olarak adını Türkiye Şampiyonası'na yazdıran Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı, 18-21 Nisan tarihlerinde Kütahya'da yapılacak 1.Kademe Müsabakaları öncesinde Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ziyaret etti. Başkan Balaban, tüm takımı başarılarından ötürü tebrik ederek Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. Gençlerin daima yanında olacaklarının altını çizen Balaban, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü, iyi bir sporcuda bulunması gereken özellikleri en güzel şekilde vurguluyor. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Biz amatör sporun destekçisi olacağız. Çok çalışacağız ve çalışmaktan yılmayacağız. Gençlerimizin işini severek yapıp başarılı olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.
Antrenör Birol Yiğit ise Belediye Başkanı Semih Balaban'a desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "2008 yaş grubu takımımız ile güzel bir istikrar yakaladık. Bu takım son üç sezonda iki kez final oynadı, bir kez de şampiyon oldu. U16'da bu yıl il şampiyonu olduk. Ayrıca aynı takımımızla bir yaş küçük katıldığımız U17 İl Birinciliği Play-Off grubunda da lider durumdayız. Hedefimiz Kütahya'da şehrimizi layıkıyla temsil etmek. Şampiyonada bize yakışan mücadeleyi sahaya yansıtacağımıza inanıyoruz" dedi.
Ziyarete Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can ve Kulüp Müdürü Etem Salih Aytaş da eşlik etti. - MANİSA
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Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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