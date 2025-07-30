Yunusemre Belediyespor U17, Finalde!

Manisa'nın Yunusemre Belediyespor U17 Futbol Takımı, Yalova'da düzenlenen U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 4'lü Finalleri Yarı Finali'nde İstanbul temsilcisi Kartalspor'u 2-1 mağlup ederek adını Türkiye Finali'ne yazdırdı.

Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynanan yarı final mücadelesinde sahaya istekli başlayan Yunusemre Belediyespor, rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Maçta Yunusemre ekibinin golleri Ahmet Şanıer ve Emirhan Akça'dan geldi.

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan genç futbolcular, hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirtti. Yunusemre Belediyespor U17 Takımı, finalde 30 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Ankara temsilcisi Polatlı Gençlergücü ile karşılaşacak.

"Şampiyonluğa yürekten inanıyoruz"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, elde edilen başarıdan dolayı takımı tebrik etti. Başkan Balaban yaptığı açıklamada, "Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'mızı ve Yunusemre'mizi en iyi şekilde temsil eden gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'i, yöneticilerimizi, başkan yardımcılarımızı, müdürlerimizi, teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve ailelerini kutluyorum. Gençlerimizin finali de kazanarak Türkiye şampiyonu olacağına yürekten inanıyoruz" dedi. - MANİSA