Yunusemre Belediyespor U17 Takımı, Şampiyonluğu Ferdi Zeyrek'e Armağan Etti - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor U17 Takımı, Şampiyonluğu Ferdi Zeyrek'e Armağan Etti

Yunusemre Belediyespor U17 Takımı, Şampiyonluğu Ferdi Zeyrek\'e Armağan Etti
31.07.2025 16:39  Güncelleme: 16:41
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Yunusemre Belediyespor U17 Futbol Takımı, Yalova'da düzenlenen Türkiye U17 Futbol Şampiyonası'nda zafer kazanarak şampiyon oldu ve kupasını merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in mezarına götürerek dua etti.

Türkiye şampiyonu olan Yunusemre Belediye spor U17 Futbol Takımı, bu tarihi başarıyı merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e armağan etti. Genç futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte Zeyrek'in mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

Yalova'da düzenlenen U17 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Yunusemre Belediyespor, şampiyonluk kupasını merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e armağan etti. Yunusemreli gençler, şampiyona dönüşü Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte Ferdi Zeyrek'in mezarını ziyaret ederek dua etti. Sporculara Başkan Balaban'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci ve Mehmet Mesut Doğan ile kulüp başkanı Bülent Kanik ve yöneticileri de eşlik etti. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türkiye şampiyonu olan genç futbolcuların vefa örneği gösterdiklerini belirtti. Yunusemre Belediye Başkanı Balaban burada yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesporumuz, Manisa futbol tarihinin gençlerde en büyük başarısına imza atarak Türkiye şampiyonu oldu. 220 takım arasında Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiler ve ilk olarak da Manisa'ya döndüklerinde vefa göstergesi olarak Ferdi Başkanımızın mezarını ziyaret ederek şampiyonluğu ona armağan ettiler. Ferdi Zeyrek, spor sevdalısı olan büyük bir başkanımızdı. Her zaman spora desteğini verdi. Başkanımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ruhu şad olsun" dedi.

Şampiyonluğu aynı zamanda Manisa'ya armağan ettiklerini de kaydeden Başkan Balaban sözlerine şöyle devam etti: "Bu şampiyonluğumuzu, bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, Yunusemre'ye her türlü katkıyı yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya da armağan ediyoruz. Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. Yolları açık olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik de açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ferdi başkanımızın vefatı tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Kendisi sporu ve Manisa'yı çok seviyordu. Hak ederek aldığımız bu kupayı başkanımıza getirdik. Mekanı cennet olsun"

"Ferdi başkanımız Manisa'nın önemli bir değeriydi" diyen U17 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Birol Yiğit ise verdikleri büyük emekleri kupayla taçlandırdıkları için gururlu olduklarını söyledi. Takım kaptanı Abdullah Karacan ise şampiyonluğu haftanın 6 günü çalışmalarına bağlayarak takıma destek veren herkese teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

manisa, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor U17 Takımı, Şampiyonluğu Ferdi Zeyrek'e Armağan Etti - Son Dakika

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