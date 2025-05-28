Yunusemre Belediyespor U17 Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Spor

Yunusemre Belediyespor U17 Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılmaya Hak Kazandı

Yunusemre Belediyespor U17 Takımı Türkiye Şampiyonası\'na Katılmaya Hak Kazandı
28.05.2025 13:42  Güncelleme: 13:45
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Yunusemre Belediyespor U17 Futbol Takımı, U17 Futbol İl Birinciliği'nde namağlup şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Başarılarını antrenörleri ve yönetimleriyle paylaşan ekip, Manisa'yı temsil edecek.

Yunusemre Belediyespor U17 Futbol Takımı, U17 Futbol İl Birinciliğinde namağlup şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor U17 Futbol Takımı, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen İl Birinciliği Müsabakalarında namağlup şampiyon oldu. Grup eleme müsabakalarında oynadığı tüm maçları kazanan, ardından play off elemesini geçip final grubuna kalan Mavi Beyazlılar, bu turda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve topladığı 10 puanla grubunu namağlup zirvede tamamladı. Yunusemre'nin gençleri böylelikle Manisa'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada tüm ekibi tebrik ederek elde edilen başarının tesadüf olmadığını söyledi. Başkan Kanik, 2008 yaş grubunda yakaladıkları iyi jenerasyonla yetenekli oyuncular yetiştirdiklerini, geçen sezon iki oyuncuyu profesyonel lige gönderdiklerini, disiplinli bir ekip çalışması neticesinde son iki sezonun il şampiyonu olduklarını hatırlatarak, "Gençlerimiz geçen sezon olduğu gibi bu yıl da hedefe ulaşarak gururumuz oldu. Kendi liginde iki sezondur mağlubiyet yüzü görmeden şampiyon olan, üstelik bu sezon bir üst yaş kategorisi olan U18 Ligi'nde final oynama başarısı gösteren futbolcularımızı ve antrenörümüz Birol Yiğit'i yürekten kutluyorum. Bu kıymetli şampiyonluğu başarılarımızın öncüsü olan, sporu ve sporcuyu her daim destekleyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a armağan ediyoruz" dedi. Futbol Şube Sorumlusu Metin Keleş de katılacakları Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı başarıyla temsil etmek istediklerini kaydetti. Keleş, "Geçen yıl Kütahya'da yapılan 1.Kademe Müsabakalarında final maçında penaltılarla şanssız şekilde elenmiştik. Bu defa çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor U17 Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika

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