Yunusemre Belediyespor\'un Başarılı Sporcularına Kutlama

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye spor'un güreş, halk oyunları ve judo dallarında madalya ve kupa kazanan sporcularını kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Yunusemre Belediyespor'un Türkiye şampiyonalarında başarıdan başarıya koşan güreş, halk oyunları ve judo dallarındaki sporcuları, Yunus Emre Kültür Park'ta düzenlenen programda bir araya geldi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da, organizasyona katılarak sporcu ve antrenörleri tebrik etti. Tüm ekibe Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ve Kulüp Başkanı Bülent Kanik ile birlikte teşekkür belgelerini takdim eden Başkan Balaban, amatör spora verdikleri önemin meyvelerini fazlasıyla aldıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Sporcunun yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Balaban, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz ilk günden beri Yunusemre Belediyesporumuzla birlikte, 'amatör sporlara öncelik vereceğiz' dedik. 'Spor sadece futboldan ibaret değildir' dedik ve bunun meyvelerini fazlasıyla aldık. Bizler için önemli olan spor yapmaktır. Spor yapan herkes başarılıdır. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözü, bunun en temel örneğidir. Sizler bunu en iyi şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Özellikle de Manisa'ya, Yunusemre'ye ve ülkemize birçok başarılı sonuçlar alarak madalyalar, kupalar getirdiniz. 'Spor kardeşlik, sağlık ve ahlaktır.' felsefesiyle hareket ederek spora önem vermeye devam edeceğiz. Başarıda emeği geçen sevgili sporcularımızı ve onları yetiştiren saygıdeğer antrenörlerimizi canı gönülden kutluyorum."

Başarılarıyla Manisa'nın gururu oldular

Yunusemre Belediyespor güreşçileri, Sivas'ta düzenlenen Minikler 10-11-12-13-14 Yaş Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 9 madalya kazanırken, U10 yaş kategorisinde ise takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Halk oyunları ekibi ise Şanlıurfa'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2.si olmayı başardı. Judocular da Kütahya'da yapılan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda üç madalyayı Manisa'ya kazandırdı. Ayrıca judocular büyükler, gençler ve ümitlerde ise elde ettikleri madalyalarla Manisa'nın gururu oldu. - MANİSA