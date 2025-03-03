Yunusemre Belediyespor'un Güreşçileri Şampiyonada Fırtına Gibi Esti - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor'un Güreşçileri Şampiyonada Fırtına Gibi Esti

Yunusemre Belediyespor\'un Güreşçileri Şampiyonada Fırtına Gibi Esti

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Kütahya ve Erzurum'daki Türkiye Grekoromen Güreş Grup Şampiyonaları'nda 2 altın, 1 bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne 5 vize almayı başardı. Antrenör Ömer Rona, hedeflerinin madalya ile dönmek olduğunu belirtti.

03.03.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
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Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Kütahya ve Erzurum'da yapılan "Türkiye Grekoromen Güreş Grup Şampiyonaları"nda 2 altın, 1 bronz madalyanın yanı sıra Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne toplamda 5 vize alarak Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un genç güreşçileri, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen "U17 Türkiye Grekoromen Güreş Grup Şampiyonaları"nda fırtına gibi esti. Kütahya'da gerçekleştirilen grup şampiyonasında Mavi Beyazlı kulübün başarılı sporcularından Civan Yalçın 51 kiloda birinci, Furkan Akgün 48 kiloda üçüncü, Cengiz İbrahim Çelik 80 kiloda beşinci, Ömer Faruk Batur da 45 kiloda sekizinci oldu. Erzurum'da yapılan grup şampiyonasında Manisa'yı temsil eden Kadir Kadiroğlu ise 60 kiloda birinci olmayı başardı. Buna göre Yunusemre Belediyespor'dan 5 sporcu, Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Hedeflerinin finallerden de madalya ile dönmek olduğunu belirten Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, daha çok çalışarak Manisa ve Yunusemre'ye yakışan mücadeleyi göstermeye devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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