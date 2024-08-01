Yunusemre Belediyespor\'un judo ve badminton sporcuları ödüllendirildi

Spor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalyalar kazanan Yunusemre Belediyespor'un judo ve badminton sporcularını ödüllendirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyespor'un judo ve badmintonda başarılı olan milli sporcularını makamında ağırlayarak ödüllendirdi. Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Başkan Balaban, alınan başarılarla gurur duyduklarını söyledi. Belediye Başkanı Balaban yaptığı konuşmada, "Katıldıkları müsabakalarda büyük bir performans göstererek ülkemizi gururlandıran sporcularımızı, emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daima destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Judocu Sümeyye Kaya 6 - 7 Temmuz'da Çekya'da yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası'nda altın, 27 - 28 Temmuz'da Almanya'da yapılan Avrupa Judo Kupası'nda ise gümüş madalya kazanırken, Ramazan İnci de 20 - 21 Temmuz'da Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda bronz madalya kazanmıştı. Yunusemreli badmintoncular ise 26 - 30 Haziran'da Çorum'da düzenlenen 9 - 11 Yaş Badminton Türkiye Şampiyonası'nda 11 yaşta takım halinde Türkiye 2'ncisi olurken, Elif Ada Ceylan ile Irmak Denktaş 11 yaş çift kızlar Türkiye şampiyonu ve 11 yaş tek kızlar Türkiye 3'üncüsü, Can Abdullahoğlu da 9 yaş mix Türkiye 3.sü olmuştu. Ayrıca 11 - 14 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Youth Open 2024 Uluslararası Badminton Turnuvası'nda ise Elif Ada Ceylan-Irmak Denktaş çift kızlar şampiyonu, Elif Ada Ceylan tek kızlar 2'ncisi, Irmak Denktaş da tek kızlar 3'üncüsü olarak Manisa'ya madalyalarla dönmüştü. - MANİSA