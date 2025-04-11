Yunusemre'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Heyecanı - Son Dakika
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Yunusemre'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Heyecanı

Yunusemre\'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Heyecanı

Yunusemre Belediyesi, Haluk Günözgen Yunusemre MTB Cup C2 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'na ev sahipliği yapacak. 300 sporcunun katılacağı yarış 13 Nisan Pazar günü Yunus Emre Kültür Park'ta düzenlenecek.

11.04.2025 15:34  Güncelleme: 15:39
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Yunusemre Belediyesi, 13 Nisan Pazar günü Yunus Emre Kültür Park'ta düzenlenecek Haluk Günözgen Yunusemre MTB Cup C2 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'na ev sahipliği yapacak. Katılımcılara başarılar dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, tüm sporseverleri bu önemli organizasyona davet etti.

Yunusemre Belediyesi, bisiklette dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Haluk Günözgen Yunusemre MTB Cup C2 Ulusal ve Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı 13 Nisan Pazar günü Yunus Emre Kültür Park'ta düzenlenecek. Bisiklet sporuna yön vermiş, ulusal ve uluslararası birçok yarışta başarılı sonuçlar almış, ebediyete göç etmiş olan usta pedal Haluk Günözgen anısına gerçekleşecek olan yarışlara 300'e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Büyük heyecanın yaşanması beklenen yarışlar, U-17 Kız-Erkek, U-15 Kız-Erkek, U-13 Kız-Erkek, U-11 Kız-Erkek, Genç Kız-Erkek, Elit Erkek-Kadın kategorilerinde, 10.00-17.30 saatlerinde yapılacak. Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli ödüllerin yanı sıra seyircilere de sponsorların katkısıyla bisiklet ve akıllı saat gibi hediyeler çekilişle verilecek.

Başkan Balaban sporseverleri davet etti

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yaptığı açıklamada, tüm sporseverleri organizasyona davet etti. Sporun ve sporcunun yanında olduklarını kaydeden Başkan Balaban, "Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Valiliği ve VESTEL başta olmak üzere bu spora destek veren birçok kuruluşumuzun katkılarıyla ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak olan böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sporseverleri 13 Nisan Pazar günü Yunus Emre Kültür Parkı'na bekliyoruz. Tüm katılımcılara başarılar diler, yarışlara katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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