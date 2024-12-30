Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı - Son Dakika
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Spor

Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı çıkarılmadan önce Gürcistan'a kaçan Karadeniz hakkında Türkiye'nin INTERPOL'e yönelik talepleri sonucunda kırmızı bülten çıkarıldı.

30.12.2024 15:56  Güncelleme: 16:14
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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak yurt dışına kaçan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'de artış gösteren yasa dışı bahis sitelerine yönelik başlatılan operasyonda aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alınırken, eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz ise kayıtlara firari olarak geçmişti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Gözaltı kararı çıkarılmadan kısa bir süre önce Gürcistan'a kaçtığı öğrenilen 33 yaşındaki Karadeniz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gözaltı kararının ardından kendisine yöneltilen suçlamalara internette açtığı yayınla yanıt veren Karadeniz, "Benim bulunduğum yerde bu iş legal, ben Türk parasıyla oynamıyorum. Dönünce bakacağız, boynumuz kıldan ince" demişti.

Halk TV'nin haberine göre, Türkiye'nin INTERPOL'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Karadeniz, yasa dışı bahis için teşvikte bulunmadığını belirterek, "Ben kimseyi yasa dışı bahis için teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler" demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

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Son Dakika Spor Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • kamil yılmaz:
    bu haber dogruysa bence kırmızı bülten değil pembe bültenle arayın 51 11 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    çok şerefli adaletten sorumlu kimseler malum takım yasa dışı bahis reklamı yaptığı için niye cezalandirmadi. birde para aldı ligten düşürmek gerekirken takipsizlik kararı verdiniz . gücünüzün yetigine mi adaletiniz 51 6 Yanıtla
    Cengiz Ünlü:
    acuna sor o daha iyi bilir 4 0
  • Serkan Yalçın:
    sikesarayda kaçak iddadan neden yönetimi mahkemeye çıkmıyor onlar niye farklimi çünkü fetö'cüler 31 24 Yanıtla
  • Ankara null:
    eylem tok ve oglu ne oldu?? :)) komedi yaa 27 1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Bir insan kendini nasıl bukadar rezil rüsva eder örneği tam bu gereksiz işte 18 5 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Sevimsiz sey 13 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    oe Batuhan takımlara atıp tutuyordun futbolculuk geçmişinde senin. gibi kirli böyle kaçarsın srfsz 13 5 Yanıtla
  • Vatanperver:
    2007 de daha 16 yaşında u16 milli takımının yıldızıyken Manisa'da bir turnuvada görmüştüm o çocuğu, şimdi geldiği hale bak.. 11 3 Yanıtla
  • Turhallı:
    karaktersiz i yakalayın derhal 9 3 Yanıtla
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