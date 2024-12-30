Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Spor

Taksim\'i kana bulayan saldırganla ilgili iki kilit isim daha yakalandı

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak yurt dışına kaçan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'de artış gösteren yasa dışı bahis sitelerine yönelik başlatılan operasyonda aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alınırken, eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz ise kayıtlara firari olarak geçmişti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Gözaltı kararı çıkarılmadan kısa bir süre önce Gürcistan'a kaçtığı öğrenilen 33 yaşındaki Karadeniz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gözaltı kararının ardından kendisine yöneltilen suçlamalara internette açtığı yayınla yanıt veren Karadeniz, "Benim bulunduğum yerde bu iş legal, ben Türk parasıyla oynamıyorum. Dönünce bakacağız, boynumuz kıldan ince" demişti.

Halk TV'nin haberine göre, Türkiye'nin INTERPOL'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Karadeniz, yasa dışı bahis için teşvikte bulunmadığını belirterek, "Ben kimseyi yasa dışı bahis için teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler" demişti.