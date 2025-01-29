Yusuf Akçiçek: 'Galibiyet için buradayız' - Son Dakika
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Yusuf Akçiçek: 'Galibiyet için buradayız'

Yusuf Akçiçek: \'Galibiyet için buradayız\'

Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, yarınki Midtjylland maçı öncesinde yaptığı açıklamada, hocası Jose Mourinho'nun güvenine teşekkür ederek galibiyet hedeflediklerini vurguladı.

29.01.2025 19:47  Güncelleme: 20:10
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FENERBAHÇE'nin savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, "19 yaşında buraya çıkmak benim için çok büyük bir tecrübe. Hocamızın bana verdiği güvenle beraber yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah güzel bir galibiyetle yolumuza devam ederiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe yarın Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. MCH Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet için buraya geldiklerini aktaran Akçiçek, "Yarın zorlu bir maçımız var. Buraya 3 puan almaya geldik. İyi oyunla galibiyet alıp Play-Off'a kalmak istiyoruz" diye konuştu.

'HOCAMIZIN BANA VERDİĞİ GÜVENLE BERABER YARIN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM'

Jose Mourinho'nun kendisine güvendiğini ifade eden genç oyuncu, "19 yaşında buraya çıkmak benim için çok büyük bir tecrübe. Hocamızın bana verdiği güvenle beraber yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah güzel bir galibiyetle yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK HEDEFLERİMDEN BİRİ A MİLLİ FORMAYI GİYMEK'

Şu anda tek hedefinin Fenerbahçe'ye katkı vermek olduğunu dile getiren Yusuf, "Şu anlık tek hedefim Fenerbahçe'de aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek. En büyük hedeflerimden biri A Milli formayı giymek. Şu anda tek hedefim takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak" ifadelerine yer verdi.

'ONUNLA YAPTIĞIMIZ HER ANTRENMANDA YENİ BİR ŞEY ÖĞRENİYORUM'

Yusuf Akçiçek sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

" Hocamızın dediği şeyler çok değerli. Onunla yaptığımız her antrenmanda yeni bir şey öğreniyorum. Bu maç öncesinde kendisiyle taktiksel anlamda konuşmalarımız oldu. Taktik dışında çok fazla bir şey olmadı."

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Jose Mourinho, Midtjylland, Fenerbahçe, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Akçiçek: 'Galibiyet için buradayız' - Son Dakika

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