Yusuf Cihat Çelik: Tribünde Olmak Daha Stresli - Son Dakika
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Spor

Yusuf Cihat Çelik: Tribünde Olmak Daha Stresli

Kocaelispor'un Yusuf Cihat Çelik, sarı kart cezası nedeniyle tribünde stresli olacağını belirtti.

28.03.2025 00:32
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- Yusuf Cihat Çelik: "Tribünde bazen daha stresli"

KOCAELİ - Sakaryaspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Kocaelisporlu oyuncu Yusuf Cihat Çelik, maç öncesinde yaptığı açıklamada tribünde olmanın bazen daha stresli olduğunu ve takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, 31 Mart Pazartesi evinde karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Körfez Brunga Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaelisporlu oyuncu Yusuf Cihat Çelik, Sakaryaspor maçının taraftar ve kendileri için önemli bir maç olduğunu belirterek, "Bu maçta sahada olamayacağım için çok üzgünüm. Deplasmanda kazanırken sahadaydım. Aynı duyguları bu maçta da yaşamak isterdim. Nasip değilmiş. Artık takım arkadaşlarımı dışarıdan dualarla destekleyeceğim. Umarım bu maçta iyi bir oyun ile 3 puanımızı inşallah alırız. Tribünde olmak bazen daha stresli olabiliyor saha içerisinde bazen adrenalin duygusu ile anlayamıyorsunuzZor bir maç olacak ama takım arkadaşlarıma güveniyorum. Milli arada çok çalıştık. İyi bir oyunla ve taraftarımızın desteği ile inşallah 3 puanı alacağız" dedi.

Antrenman öncesinde Sakaryaspor maçı ile ilgili açıklama yapan Appindangoye ise kendilerini çılgın bir atmosferin beklediğini ifade ederek, "Maçın çok önemli olduğunu hepimiz farkındayız. Hem bizim hem de camiamız için çok önemli bir maç. Şu anda da toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor. Çünkü son 5 maçta yalnızca 5 puan toplayabildik. Bizim hedefimizden dolayı herhangi bir seçeneğimiz yok. Bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Cihat Çelik, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Cihat Çelik: Tribünde Olmak Daha Stresli - Son Dakika

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