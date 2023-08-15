Okan Buruk'un gözden çıkardığı Yusuf Demir, Basel'e imzayı atıyor

Galatasaray'ın geçen sezonun başında 6 milyon euro bonservis karşılığı kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Yusuf Demir, Basel'e kiralık olarak gidiyor.

SÖZLEŞMESİNDE MAÇ OYNAMA ZORUNLULUĞU VAR

Basel'e kiralanacak Yusuf Demir'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 20 yaşındaki futbolcu için belirli bir maç oynama zorunluluğunu da sözleşmeye ekledi.

SKOR KATKISI YOK

Genç futbolcu, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 maçta süre buldu. Yusuf Demir bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.