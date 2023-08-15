Okan Buruk'un gözden çıkardığı Yusuf Demir, Basel'e imzayı atıyor - Son Dakika
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Okan Buruk'un gözden çıkardığı Yusuf Demir, Basel'e imzayı atıyor

Son Güncelleme: 15.08.2023 14:50

Galatasaray'ın geçen sezon transfer ettiği Yusuf Demir, beklenen performansı gösterememesi üzerine Basel'e kiralık olarak gönderiliyor. Kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunan genç futbolcunun ayrıca belirli bir maç oynama zorunluluğu da var.

Galatasaray'ın geçen sezonun başında 6 milyon euro bonservis karşılığı kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Yusuf Demir, Basel'e kiralık olarak gidiyor.

SÖZLEŞMESİNDE MAÇ OYNAMA ZORUNLULUĞU VAR

Basel'e kiralanacak Yusuf Demir'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 20 yaşındaki futbolcu için belirli bir maç oynama zorunluluğunu da sözleşmeye ekledi.

SKOR KATKISI YOK

Genç futbolcu, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 maçta süre buldu. Yusuf Demir bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

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Galatasaray, Yusuf Demir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'un gözden çıkardığı Yusuf Demir, Basel'e imzayı atıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'un gözden çıkardığı Yusuf Demir, Basel'e imzayı atıyor - Son Dakika
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