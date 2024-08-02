Yusuf Dikeç: 'Los Angeles 2028'e kadar durmak yok' - Son Dakika
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Spor

Yusuf Dikeç: 'Los Angeles 2028'e kadar durmak yok'

Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, daha büyük madalyalar getireceklerine söz vererek, 'Los Angeles 2028'e kadar durmak yok.' dedi. İlk madalyasını elde eden Dikeç, takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyayı kazandı. Dikeç, çoğu atıcının aksine yardımcı ekipman kullanmadan gerçekleştirdiği atışlarıyla sosyal medyada gündem olmasına ilişkin, 'Eli cebinde ıslık çalarak şampiyon olunmaz.' dedi.

02.08.2024 00:47
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, daha büyük madalyalar getireceklerine söz vererek, "Los Angeles 2028'e kadar durmak yok." dedi.

Takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç, İstanbul'dan havayoluyla Ankara'ya geldi.

51 yaşındaki tecrübeli sporcuyu, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular, çiçeklerle karşıladı.

Üst üste 5. kez katıldığı olimpiyatlarda ilk madalyasını elde eden Dikeç, AA muhabirine,"Cumhuriyet tarihinin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını almaktan çok mutluyum. Şevval'le 2-3 yıldır beraber çalışıyoruz. İyi bir sinerji yakaladık. Çok iyi bir atıcı. Daha büyük madalyalar getireceğimize söz veriyoruz. Los Angeles 2028'e kadar durmak yok. İki gün sonra tekrar antrenmanlara başlayacağız." dedi.

Dikeç, çoğu atıcının aksine yardımcı ekipman kullanmadan gerçekleştirdiği atışlarıyla sosyal medyada gündem olmasına ilişkin şu yorumu yaptı:

"(O duruşu) Bilerek isteyerek yapmadım. Sadece vücudun atış yaparken daha stabil ve dengede durabilmesi için elimi koyuyordum. Arkadaşlara, 'Eli cebinde ıslık çalarak şampiyon olunmaz.' demiştim. Şimdi bana, 'Elin cebinde madalya aldın.' diye mesaj atıyorlar. O zaman çok çalışmayı, azmetmeyi vurgulamak için söylemiştik. Dünyada bu kadar gündeme geleceğini de tahmin etmiyordum. Sosyal medyayı çok aktif kullanan biri değilim. Böyle fenomen filan onlara da çok şey yapmam. İçimden tek geçen, insanların gönlünde birazcık yer edinebildiysek... Böyle güzel temenniler benim için hepsinden daha önemli. Yusuf Dikeç sadece bir simge oldu ama bu başarı 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nin, bizleri izleyen gençlerin. Onlar adına çok teşekkür ediyorum."

Türk atıcılık tarihine beraber geçtikleri Şevval İlayda ile iyi ortak olduklarını aktaran Dikeç, "Şevval zaten gençler Avrupa ve dünya şampiyonu. Başarılı bir sporcu. İyi bir destek verdi bana. Hiçbir zaman için (madalyayı) ben aldım demedim. Bu, ortağım ve 85 milyon Türkiye'nin emeğinin karşılığı. Bu bir ekip işidir. Tiyatroda herkesin bir rolü vardır. Herkes rolünü güzel oynadığı zaman, zaten ortaya güzel bir şey çıkıyor. İlayda ile bana verilen rol de burada yarışmaktı. İkimiz de rolümüzü iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yusuf Dikeç: 'Los Angeles 2028'e kadar durmak yok' - Son Dakika

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