Yusuf Dikeç ve Şevval Tarhan, 2028 Hedefliyor

Spor

Türkiye'ye atıcılık branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, yeni "hedef"ler için çalışmalarına devam ediyor.

Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

Ankara'daki Eryaman TOHM'da antrenmanlarını yapan milli atıcılar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Atış tarzıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç, "2024 yılı bizim için iyi ve verimli geçti." dedi. Dikeç, geçen yıl Şevval İlayda ile önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "İlayda ile Dünya Kupası'nda hem Brezilya hem de Almanya'da madalya aldık. Paris Olimpiyatları'nda almış olduğumuz madalya, bizi ayrı bir yere taşıdı. Hayat bir yarışma. Doğduğumuzdan ölünceye kadar mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Yeni yılda "yeni başarılar" hedeflediklerini söyleyen Dikeç, "2025 sezonunu erken açtık. Çünkü yarışmalarımız ocak ayından itibaren başlıyor. 2028'e kadar durmak yok yola devam, çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sorumluluklarının arttığına işaret eden Dikeç, şöyle devam etti:

"Gençlerin bizi örnek almaları, idol olarak görmeleri sırtımızdaki sorumluluğu daha da artırıyor. Yaşantımızda daha dikkatli davranacağız. Beklentiyi, çıtayı yüksek tuttukları için biz de yine mahcup olmamak için sıkı bir şekilde antrenmanlara devam ediyoruz. Gençlere hep şunu söylüyorum, zaman çok önemli. Çok büyük paralar verseniz alamayacağınız ancak harcaması da kolay olan bir kavram. Zamanlarını iyi değerlendirsinler. Gençler çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmesinler. Hedeflerini yüksek tutsunlar ve çalışmaya devam etsinler."

Dikeç, günlük hayatında spor dışında neler yaptığıyla ilgili soruya, "Emekli olduğum için genelde atışa daha fazla zaman ayırıyorum. Aslında günlerim, ömrüm hep atışla geçiyor diyebilirim." yanıtını verdi.

Olimpiyatlarda kazandıkları madalyadan sonra atıcılığın popüler bir branş haline geldiğini vurgulayan Dikeç, "Aileler, çocuklarını atıcılığa başlatmak istiyor. Bunun yanında antrenörlük kursu açıldı. Önceki yıllarda 20-30 kişi müracaat ederken, şimdi 85 kişi müracaat etti. Bu da atıcılığa ilginin olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman programlarıyla ilgili de bilgi veren Dikeç, "Yarışmanın zamanına ve önemine göre değişiyor. Eğer büyük bir yarışma ise haftanın 5-6 günü ve günde 4 saat antrenman yapıyoruz. Poligona gelip geçirdiğimiz süre 2 saatin altında olmuyor." diye konuştu.

Musk ile buluşacak mı?

Dikeç, "Elon Musk ile bir araya gelecek misiniz?" sorusuna "Kültür ve Turizm Bakanlığı da koşturuyor... Bakalım ne aşamaya gelecek, ilerleyen zamanlarda göreceğiz." cevabına verdi.

Olimpiyatlarda yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde yaptığı atışlarla "viral" olan Dikeç, sosyal medyayı sık kullanmadığını ancak teknoloji çağında mecbur kaldığı için yavaş yavaş öğrenmeye çalıştığını kaydetti.

Tarhan: "Tecrübelerinden yararlanmak büyük şans"

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, "2024 bizim için unutulmaz bir yıl oldu. Kendime koyduğum hedeflerin bir kısmını başardığım bir yıl oldu." dedi.

Türkiye adına "tarihi olimpiyat madalyası" kazandıklarını hatırlatan Tarhan, "Beklentiler arttı. Bizim de kendimizden beklentilerimiz aynı şekilde arttı. Bunları karşılamak için çalışmalarımıza başladık. Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. 2028 Olimpiyatları'nda inşallah altın madalyayı alacağız." şeklinde görüş belirtti.

Dikeç'in, 2028 Olimpiyatları'ndan sonra kariyerini noktalamayı planladığını söylemesiyle ilgili Tarhan, gülerek "Ortağım beni bırakmak istiyor gibi görünüyor. İnşallah bırakmaz. Tabii şartlar neler getirir, onu o zaman göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarhan, Dikeç ile çalışmanın keyifli olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda tecrübelerinden yararlanmak benim için büyük şans. İkimiz de aynı şehirde yaşıyoruz, beraber antrenman yapıyoruz. Bunlar güzel avantajlar." diye konuştu.

Tarhan, gençlere "Ne kadar çok isterseniz o kadar kolay ulaşabiliyorsunuz. İstemek en başında geliyor. Zaten istediğiniz zaman çalışıyorsunuz. Çalıştığınızda da elde edebiliyorsunuz. Çok çalışın ve hayallerinizden vazgeçmeyin." tavsiyesinde bulundu.

Atıcılığa başlamak isteyen birçok kişiden özellikle sosyal medya üzerinden mesajlar aldıklarını aktaran Tarhan, onlara mümkün olduğunca yol göstermeye çalıştıklarını söyledi.