Arthur Masuaku, sahaya adımını atar atmaz neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Spor

Arthur Masuaku, sahaya adımını atar atmaz neye uğradığını şaşırdı

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Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk ettiği maça yedek kulübesinde başlayan Arthur Masuaku, oyuna girerken siyah-beyazlı tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcu topu her ayağına aldığında ıslıklı protestosunu sürdürdü. Yaşananların ardından statta anons yapılırken, Masuaku'nun o anlardaki yüz ifadesi ise dikkat çekti.

21.12.2024 20:41  Güncelleme: 23:04
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Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan eleştirilerin hedefindeki futbolcu Arthur Masuaku, oyuna girer girmez neye uğradığını şaşırdı.

TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ

Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, sahaya adımını atar atmaz tribünler tarafından ıslıklandı ve yuhalandı. Siyah-beyazlı tribünler, oyuna girdikten sonra her topla buluşmasında da 31 yaşındaki sol beke ıslıklı tepkisini sürdürdü.

ANONS YAPILDI

Tepkilerin devam etmesinin ardından Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı kulüpten taraftarlara Masuaku'ya özel çağrı yapıldı. Dolmabahçe'de ıslıkların ardından, "Arkadaşlar takımı destekleyin" anonsu yapıldı.

Masuaku'nun oyuna girerken aldığı tepkiler sonrası yüz ifadesi;

Yüz ifadesini görmeniz lazım: Sahaya adımını atar atmaz neye uğradığını şaşırdı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Arthur Masuaku, sahaya adımını atar atmaz neye uğradığını şaşırdı

Arthur Masuaku, Beşiktaş, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arthur Masuaku, sahaya adımını atar atmaz neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY A TOSLAYAN SALINCAKTA SALLANIP KALIR BASARIYI SADECE GALATASARAY DÜŞMANLIĞI SANANLAR ARALİK AYI GELDIGINDE BOYLE ANADOLU AGZI YAZIYORUM PESKIR ATARLAR. 8TAŞ RAKIBININ GALATASARAY DEGIL SALINCAGINDA SALLANDIGIN ŞİKEDEN BAHCE OLDUGUNU OGRENECEKSIN ,YAHUT GALATASARAY OGRETECEK SIZE. 57 KUPASI OLAN, UEFA VE SÜPER KUPA KAZANMIS GALATASARAY A 37 KUPA ILE RAKIP OLAMAZSINIZ. KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY AGLAKSPOR FEROS 10 9 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    ne kadar işe yaramaz döküntü varsa beşiktaşta...eskisi gibi 3 yabancı oynatacak ...türk gençlerinin önü açılması lazım 18 1 Yanıtla
  • Mehmet yılmaz:
    reziltaş kümeye ???????? 4 5 Yanıtla
  • Murat Çakır:
    Beşiktaş kan kaybetmiyor, Beşiktaş gözlerimizin önünde ölüyor öldürülüyor! 7 1 Yanıtla
  • Osman:
    Ferhaaaat noldu be yine yüzün gülmedi. 3 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AHA BURAYA YAZIYOM YARIN MASUAKİ YA 20 MİLYON LUK TEIF VAR DERLER 0 2 Yanıtla
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