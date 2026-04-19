Yüzme Seçmelerinde 3 Rekor Kırıldı

Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen son gün yarışlarında 3 Türkiye rekoru daha kırıldı. Dün de üç rekorun kırıldığı yarışlarda mücadele eden Enka Spor Kulübü sporcusu Arel Gültekin, bugün 100 metre kelebek erkekler yarışında 53.17'lik derecesiyle 16 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Kuzey Set 400 metre karışık erkekler mesafesinde yüzdüğü 4: 28.76'lık derecesiyle 15 yaş Türkiye rekorunu elde etti.

Galatasaray Spor Kulübü'nden Mete Boylu ise 200 metre serbest erkekler mesafesinde yüzdüğü 1: 46.53'lük derecesiyle 18 ve 19 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Sporculara rekor belgeleri, Türkiye Yüzme Federasyonu Yüzme Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Güven Duvan ve Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç tarafından verildi.

Duvan yaptığı konuşmada, seçmelerin 42 ilden 937 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandığını söyledi.

Yüzme sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıyan bu organizasyonun yüksek katılım düzeyi ve sergilenen performans kalitesiyle dikkat çektiğini belirten Duvan, "Geleceğin milli sporcularının belirlenmesi adına önemli bir aşama olmuştur. Aynı zamanda Edirne'nin ulusal ölçekte önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilme kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Duvan, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanımız Erkan Yalçın başta olmak üzere organizasyona katkı sunan hakemler, teknik görevliler ve ekip arkadaşlarını teşekkür etti.

Dinç de Türkiye Yüzme Federasyonu olarak Türk yüzmesinin sürdürülebilir gelişimi ve uluslararası başarılarının artırılması adına çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.