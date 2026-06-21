Zafer Aktaş\'tan Merkezefendi Açıklaması

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 yıldır Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i çalıştırarak takımı yeni sezon öncesi ilk kez Avrupa kupalarına taşıyan antrenör Zafer Aktaş, yönetimle henüz anlaşma yapmadıklarını açıkladı. İtalya Serie A2 Basketbol Ligi ekiplerinden Pesaro ile görüşmesine rağmen anlaşamayan Aktaş, yeni sezon öncesi kesinleşmiş bir durum olmadığını söyledi.

Denizli'yi çok sevdiğini belirten Aktaş, "Yeni sezon öncesinde kulübümüzle henüz resmi bir anlaşma yapmış değiliz. Şu an için kesinleşmiş bir durum yok. Gelecek ne getirir bilinmez ama benim kalbim her zaman Denizli'de olacak. Burada harika insanlar tanıdım, çok özel anılar biriktirdim. Denizli benim kariyerimde de hayatımda da hep ayrı bir yere sahip olacak" açıklamasını yaptı. Zafer Aktaş, takıma daha önce Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk da yaşatmıştı.