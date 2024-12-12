Zaha\'nın piyasa değeri altüst oldu

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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'da da beklentileri karşılayamadı. Fransız ekibinde kadro dışı kalmaya kadar giden durumu, Fildişi Sahilli futbolcunun piyasa değerine de yansıdı.

DEĞERİ 55 MİLYON EUROYU BULMUŞTU

Bir zamanların gözde yıldızlarından olan Zaha'nın piyasa değeri 2019'da Crystal Palace forması giydiği dönemde 55 milyon euroya kadar yükselmişti. 32 yaşındaki futbolcunun 2020'de dalgalı seyreden piyasa değeri 2021 itibarıyla düşmeye başladı.

8 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ

Galatasaray'a transfer olduğunda 20 milyon euroluk değere sahip olan futbolcu, kiralandığı Lyon'da çift hanelerin altına düştü. Transfermarkt'ın Ligue 1'deki futbolcular için yaptığı son güncellemeyle, Zaha'nın 10 milyon euroya kadar gerileyen piyasa değeri, 2 milyon euro daha düşerek 8 milyon euro oldu.

GALATASARAY'DA 12 MİLYON EUROLUK DÜŞÜŞ

Böylece Zaha, Galatasaray'a transferi gerçekleştiğinden bugüne kadar olan süreçte 12 milyon euroluk değer kaybı yaşadı. Zaha bu sezon Lyon formasıyla sadece 6 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 112 dakika sahada kalan Zaha, 1 asistlik skor katkısı verdi.