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Zehra Güneş'in ailesiyle pozu olay oldu! Herkes babası için aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Zehra Güneş'in ailesiyle pozu olay oldu! Herkes babası için aynı yorumu yapıyor

Son Güncelleme: 13.10.2023 16:03

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş'in anne ve babası ile verdiği poz çok konuşuldu. Ebeveynlerinin uzun boyu dikkat çekerken Güneş'in babasının ABD'li ünlü oyuncu Neil Patrick Harris'e olan benzerliği ile ilgili birçok yorum yapıldı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in, Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile şampiyon olmasının ardından ailesiyle çektirdiği fotoğraf gündem yarattı. Annesi ve babası uzun boylarıyla dikkat çekerken Güneş'in babasının ünlü oyuncuya benzemesi ise çok konuşuldu.

ZEHRA'NIN BABASI ÜNLÜ OYUNCUYA BENZETİLDİ

Zehra Güneş'in babası sosyal medyada How I Met Your Mother dizisinde "Barney" karakterine can veren oyuncu Neil Patrick Harris'e benzetildi. Herkesin ağzını açık bırakan benzerlikle ilgili birçok paylaşım yapıldı.

Zehra Güneş'in ailesiyle çektirdiği fotoğraf olay oldu! Herkes babasını ABD'li ünlü oyuncuya benzetti

Zehra Güneş'in babası için yapılan yorumlar şöyle:

Zehra Güneş'in ailesiyle çektirdiği fotoğraf olay oldu! Herkes babasını ABD'li ünlü oyuncuya benzetti
Zehra Güneş'in ailesiyle çektirdiği fotoğraf olay oldu! Herkes babasını ABD'li ünlü oyuncuya benzetti
Zehra Güneş'in ailesiyle çektirdiği fotoğraf olay oldu! Herkes babasını ABD'li ünlü oyuncuya benzetti
Zehra Güneş'in ailesiyle çektirdiği fotoğraf olay oldu! Herkes babasını ABD'li ünlü oyuncuya benzetti
Zehra Güneş'in ailesiyle çektirdiği fotoğraf olay oldu! Herkes babasını ABD'li ünlü oyuncuya benzetti
Neil Patrick Harris
Zehra Güneş'in ailesiyle çektirdiği fotoğraf olay oldu! Herkes babasını ABD'li ünlü oyuncuya benzetti
Neil Patrick Harris

Zehra Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş'in ailesiyle pozu olay oldu! Herkes babası için aynı yorumu yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zehra Güneş'in ailesiyle pozu olay oldu! Herkes babası için aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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