Zehra Güneş'ten bomba itiraflar: Sürekli bunlarla uğraşıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Zehra Güneş'ten bomba itiraflar: Sürekli bunlarla uğraşıyoruz

Geniş Video İzle

VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş, sakatlığı Olimpiyatlar ve sosyal medyadaki baskı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Genç yaşta maruz kaldığı baskıyı anlatan Güneş, ''Hayatımızda, sahada yaşadığımız baskı bunlardan çok daha büyük. Biz ne yazık ki buna çok küçük yaşta maruz kalmaya alıştık: Ebrar, ben, Hande. 17 yaşından beri bunlarla uğraşıyoruz. Bir noktada burada kalıp çok yüksek seviyede voleybol oynamak istiyorsan bunları dışarıda bırakman gerekiyor'' dedi.

02.10.2024 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu sezon Sultanlar Ligi'ne, Vakıfbank'ın kaptanı olarak başlayacak olan Zehra Güneş, samimi itiraflar bulundu.

"KÜÇÜK YAŞTA MARUZ KALDIK"

Sosyal medyadaki baskı hakkında konuşan Güneş, "Hayatımızda, sahada yaşadığımız baskı bunlardan çok daha büyük. Biz ne yazık ki buna çok küçük yaşta maruz kalmaya alıştık: Ebrar, ben, Hande. 17 yaşından beri bunlarla uğraşıyoruz. Bir noktada burada kalıp çok yüksek seviyede voleybol oynamak istiyorsan bunları dışarıda bırakman gerekiyor. Çünkü bunların sahada sana etki etmemesi gerekiyor. Dış faktörleri kendinden uzak tutabildiğin takdirde başarılı oluyorsun" dedi.

Güneş'in konuşmasından satır başları;

"Çok büyük bir mental kuvvet gerektiriyor ama onlardan gelen bir baskıyı hissetmiyorum. Çünkü onlar bugün konuşup yarın konuşmayacaklar ama ben burada hep işimi yapmaya devam edeceğim. Gerçek hedeflerim, hayallerim ve bu uğurda yaptığım fedakarlıklar var. İsmini bile bilmediğim bir insanın bana baskı yaşatmasına izin vermiyorum.

Yaz süreci benim için olimpiyata yetişmekti. Yüzde 100 performansımı sergileyemeyeceğimi biliyordum ama en sonunda kendime dedim ki Zehra sen sahada potansiyelinin ve enerjinin yüzde 100'ünü verdiğinde en azından geriye dönüp baktığında arkadaşlarının suratına bir gülümseme kondurabildiysen bu hedeflerinden bir tanesiydi senin.

"MADALYA İLE DÖNECEĞİZ"

O yüzden ben çok mutluyum. Çünkü çok büyük bir şey başardım. Ama daha büyük bir şey başarıp madalya alabilirdik, onun için üzgünüm. Daha gencim, olimpiyat görebileceğimi düşünüyorum. Bir sonraki olimpiyatlarda madalya ile döneceğimize eminim.

"UMARIM BENİM DE FORMAM ASILIR"

Melis Abla da Gözde Abla da çok büyük isimler bence. Vakıfbank'a fazla emek vermiş insanlar. Sonuna kadar hak ediyorlardı bunu. Bir gün umarım benim de formam orada asılı olur ve Vakıfbank çatısı altında ne kadar değerli olduğumu bir kez daha ölümsüzleştirmiş oluruz."

Zehra Güneş\'ten bomba itiraflar: Sürekli bunlarla uğraşıyoruz

Zehra Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş'ten bomba itiraflar: Sürekli bunlarla uğraşıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yasin null:
    ülkemizin sırtına kambur voleybol 49 50 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Boş haber 39 16 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Üfürükten teyyare selam söyle o yare dın dırı dın dırı dın dırı dın 19 27 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Gereksiz yazı dizisi 20 17 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bari kızı yücelteceksiniz düzgün blr resmî yokmuydu bu pozisyonda resim koymuşsunuz habercilik sıfır 24 6 Yanıtla
  • sadullah nas:
    kim sana ne yapmış yavrum. ebrar normal mı sence 13 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Görende dünyayı sırtında taşıyor sanır, voleybol sayesinde , mankenlik yapmaya başladınız paraya para demediniz, her yeriniz ortada 10 11 Yanıtla
  • Kemsl:
    anlayamadım bir baskı varmış gibi anlattığı şey ne? Ne baskısı bu? taraftat hakaret mi ediyor,teknik ekibin korkusuyla mi yaşıyor? 6 5 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    Ne diyi ne diyi 6 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    git isine baski cocuguna bisey alamayan harclik veremeyen babanin omuzlarindadir. utanmada yok yaa 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:58:38. #1.13#
SON DAKİKA: Zehra Güneş'ten bomba itiraflar: Sürekli bunlarla uğraşıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement