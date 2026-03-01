Zeki Murat Göle: Değişikliklerin gecikme sebebi hoca ile olan iletişimden kaynaklandı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, 2-0 geriye düştükleri maçta öne geçebilecek fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

'DEĞİŞİKLİKLERİN GECİKME SEBEBİ HOCA İLE OLAN İLETİŞİMDEN'

Göle, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktörleri Domenico Tedesco'nun rahatsızlığından dolayı Antalya'da bulunamadığını, kadro değişikliklerinde kendilerinin tek başına karar almadığını, kendisiyle olabildiğince görüştüklerini belirterek, "Değişikliklerin gecikme sebebi hoca ile olan iletişimden kaynaklandı." dedi.

'F.BAHÇE SEVİYESİNDE GÖRÜLEMEYECEK GOLLER YEDİK'

Maçın ilk yarısında takımda enerji eksikliği olduğunu ifade eden Göle, "Maça yüksek tempoda başlayamadık. Nottingham Forest maçındaki enerjiyi sahaya yansıtamadık. Daha fazla topa sahip olabilirdik. İlk yarıda bunlar eksikti. İkinci yarının başında da çok basit bir gol yedik. Fenerbahçe seviyesinde görülemeyecek goller yedik. Sonra reaksiyon verdik, skoru 2-2'ye getirdik, öne de geçebilirdik." diye konuştu.

NELSON SEMEDO'NUN SON DURUMU

Zeki Murat Göle, maçta sakatlık yaşayan Nelson Semedo'nun son durumuna dair gelen sorunun ardından, "Gerekli kontroller sağlık ekibi tarafından yapılacak." ifadelerini kullandı.