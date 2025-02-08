Zeliha Nur Kamaç Altın Madalya Peşinde - Son Dakika
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Zeliha Nur Kamaç Altın Madalya Peşinde

Zeliha Nur Kamaç Altın Madalya Peşinde

Muaythai sporcusu Zeliha Nur Kamaç, Riyad'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

08.02.2025 12:18
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Milli muaythai sporcusu Zeliha Nur Kamaç, ağustos ayında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Geçen sene Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda gümüş madalya alan 19 yaşındaki milli sporcu Kamaç, AA muhabirine, uluslararası şampiyonalarda kürsünün en üstüne çıkmak için yoğun çalışma temposu içinde olduğunu söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında düzenlenen çok sporlu organizasyonlardan biri olan ve 4 yılda bir organize edilen İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlandığını ifade eden Kamaç, altın madalya için antrenörünün nezaretinde sıkı çalıştığını kaydetti.

Kamaç, "2024'te de Yunanistan'da gerçekleştirilen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ikinci oldum, inşallah bu sene şampiyonluklar elde ederim. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde 6-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya alarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmenin gururunu yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Başarılarıyla örnek olmak istediğini dile getiren Kamaç, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin muaythai branşını tanıdığını, bu sporun mart ayında Olimpiyat oyunları programlarına da alınmasının beklendiğini aktardı.

Muaythainin olimpik spor kategorisinde yer alması durumunda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmanın da hedefleri arasında olduğuna işaret eden Kamaç, olimpiyat şampiyonluğunun en büyük hayali olduğunu vurguladı.

Antrenör Urlu: "Altın madalya için Riyad'da olacağız"

Antrenör Yasin Urlu da Kamaç'ın muaythai de ulusal ve uluslararası birçok derece ve şampiyonluklarının olduğunu kaydetti.

Kamaç'ın muaythai sporuna yeteneğini keşfederek sporcunun gelişimi için özel önem verdiklerini anlatan Urlu, şöyle konuştu:

"Sporcumuz, 2018'de Erzincan'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Aynı organizasyonda 2019'da yine şampiyon oldu. Buradan sonra dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. İlk dünya şampiyonluğunu 2019 yılında aldı. Sonra EMF kampta namağlup yoluna devam etti. 2022 yılında Malezya'da dünya 3.'sü oldu. Atina'da 2024'te düzenlenen şampiyonada dünya 2.'si oldu. Bu yıl ise dünya şampiyonu olmak istiyor, şu an antrenmanlarını özveriyle yapıyor."

Urlu, "Zeliha azmiyle İslami Dayanışma Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Nasipse ağustos ayında da altın madalya için bu oyunların düzenlendiği Riyad'da olacağız." dedi.

Kilo vermek için başlamıştı

Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zeliha Nur Kamaç, annesinin yönlendirmesiyle 7 yıl önce başladığı muaythai sporunda kısa sürede büyük başarılar elde etti.

Daha önce "yıldızlar" ve "gençler" kategorilerinde milli formayı terleten Kamaç, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Kilo vermek ve sağlıklı yaşam için muaythaiye başlayan Kamaç, branşa ilk kez televizyon izlerken rastladı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Milli Takım, Yaşam, Riyad, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeliha Nur Kamaç Altın Madalya Peşinde - Son Dakika

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