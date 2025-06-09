Zeliha Nur Kamaç\'ın Muaythai Başarısı

Tunahan KIR/ANTALYA, -ANTALYA'da yaşayan bilgisayar mühendisliği öğrencisi Zeliha Nur Kamaç (19), annesinin yönlendirmesiyle 12 yaşında kilo vermek amacıyla başladığı muaythai sporunda, uluslararası başarılar elde etti. 2019'da yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonu olan Kamaç, 2022'de dünya 3'üncüsü, 2024 ve 2025'te dünya 2'ncisi oldu.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zeliha Nur Kamaç, obeziteyle mücadele için 12 yaşında başladığı muaythai sporunda, kısa sürede büyük değişime imza attı. İlk kez spor salonuna gittiğinde 86 kilo olan Kamaç, disiplini, azmi ve antrenörü Yasin Urlu'nun desteğiyle kısa sürede form tutup, rakiplerinin korkulu rüyası haline geldi. Spora başladıktan 2 yıl sonra, 2019 yılında yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonu olan Zeliha Nur Kamaç, 2022'de Malezya'da gençlerde dünya 3'üncüsü, 2024 ve 2025 yıllarında büyükler A Class kategorisinde dünya 2'ncisi olmayı başardı. Kendi ifadesiyle kilo vermek için çıktığı yolda dünya sporcusuna dönüşen Kamaç, şimdi kasım ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmak isteyen Zeliha Nur Kamaç, 2032'de muaythainin olimpiyatlarda yer alması halinde Türkiye adına mücadele etmek istiyor.

HEDEF OLİMPİYATLAR

Başarı hikayesiyle dikkati çeken Kamaç, spora başlama sürecini şöyle anlattı: "Spor salonuna annemin yönlendirmesiyle geldim. 12 yaşında 86 kiloydum. Kilo vermek için başladım ama kısa sürede spor hayatımın merkezine yerleşti. Yasin hocamın desteğiyle ilerledim. İlk hedefim, yıldızlarda derece yapmaktı sonra gençlerde dünya 3'üncüsü oldum. Şimdi büyüklerde yarışıyorum. Haftada 6 gün antrenman yapıyorum. Bilgisayar mühendisliği okuyorum, okul ve sporu bir arada yürütmek zor ama artık bu tempoya alıştım. Hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonluğu ardından olimpiyatlarda şampiyon olmak" dedi.

'BU ÇOCUK DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAK' DEDİM'

Zeliha'nın antrenörü Yasin Urlu, sporcusunun salona adım attığı ilk günü unutamadığını ifade ederek, "2017 yılında annesiyle birlikte spor salonuna geldiğinde obeziteyle mücadele ediyordu. Salona gelişindeki kararlılık beni etkiledi. İkinci antrenmandan sonra annesine 'Bu çocuk, bir gün dünya şampiyonu olacak' dedim. 2 yıl içinde yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. 2022'de Malezya'da gençlerde dünya 3'üncüsü, 2024'te büyüklerde dünya 2'ncisi oldu. Aynı başarıyı bu yıl Antalya'nın Kemer ilçesinde tekrarladı. Hedefimiz, şimdi Avrupa şampiyonluğu ve sonrasında 2032 Olimpiyatları'nda derece elde etmek" diye konuştu. Yaptıkları antrenmanları anlatan Urlu, "Spor artık onun yaşam biçimi. Sabah koşu, akşam teknik antrenman yapıyoruz. Haftada 4 ile 6 gün yoğun çalışıyoruz. Maç dönemlerinde ise dinlenmeye ağırlık veriyoruz. Hem akademik başarısını sürdürüyor hem de ringde üst düzey mücadele ediyor. Zeliha gibi sporcular bu ülkeye umut veriyor. Herkese bu sporu tavsiye ediyorum" dedi.