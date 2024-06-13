Zenit, Gedson Fernandes\'i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı

Spor

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NE OLMUŞTU?

Orta saha arayışlarını sürdüren Zenit'in, Beşiktaş'a Gedson Fernandes için Beşiktaş'a 20 milyon euro civarında bir teklif yaptığı iddia edilmişti. Beşiktaş ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürülen Rus kulübünün Fernandes ile de yıllık 3 milyon euro'dan 4 yıllık bir sözleşme karşılığında anlaştığı çeşitli basın kaynaklarında yer almıştı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 41'i ilk 11 olmak üzere 45 maça çıkan Gedson Fernandes, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki orta sahanın siyah-beyazlı takımla yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.