Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Spor

Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olacağı iddia ediliyordu. Rus kulübünün başkanı Alexander Medvedev, "Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i alacağımız yönündeki iddialar boş bir spekülasyondan ibaret" sözleriyle bu transfer iddialarını yalanladı.

13.06.2024 20:16
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Beşiktaş'ta hatırı sayılır bir bonservis bedeli kazandırarak takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcu Gedson Fernandes'in Zenit'e transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Rus ekibinin başkanı Alexander Medvedev, Portekizli yıldızı transfer edeceklerini yönündeki iddiaları yalanladı.

ZENİT'TEN YALANLAMA GELDİ

Rus basınından RIA Novosti'ye Medvedev, "Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i alacağımız yönündeki iddialar boş bir spekülasyondan ibaret" sözleriyle transfer haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Orta saha arayışlarını sürdüren Zenit'in, Beşiktaş'a Gedson Fernandes için Beşiktaş'a 20 milyon euro civarında bir teklif yaptığı iddia edilmişti. Beşiktaş ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürülen Rus kulübünün Fernandes ile de yıllık 3 milyon euro'dan 4 yıllık bir sözleşme karşılığında anlaştığı çeşitli basın kaynaklarında yer almıştı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 41'i ilk 11 olmak üzere 45 maça çıkan Gedson Fernandes, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki orta sahanın siyah-beyazlı takımla yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Zenit, Gedson Fernandes\'i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı

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Son Dakika Spor Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: zenit kulübü satsa gedsonu alamaz zenit kim ALLAH aşkına 2 2 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Satilmasin zaten 4 m icin gedson a+++ topcu 1 1 Yanıtla
  • serdar bob: haberi yapan sensin yalanlayan yine sen 0 0 Yanıtla

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