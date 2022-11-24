Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser veren Zeynep Bastık kıyafetiyle dikkat çekti

Oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa yönelen ve konserleriyle sıkça adından söz ettiren Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde konser verdi. Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

TÜRK VATANDAŞLAR YALNIZ BIRAKMADI

Portekiz- Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı. Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar büyük coşku yaşadı. Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Şarkı ve danslarının yanı sıra konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren Zeynep Bastık, sahne için siyah-beyaz bir kombin tercih etti. Şarkıcı siyah pantolon, beyaz gömlek ve siyah büstiyerden oluşan kombiniyle seyircilerin karşısına çıktı.