Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser veren Zeynep Bastık kıyafetiyle dikkat çekti - Son Dakika
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Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser veren Zeynep Bastık kıyafetiyle dikkat çekti

25.11.2022 11:18

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da yaklaşık 45 dakikalık bir konser veren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, kıyafet tercihiyle dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa yönelen ve konserleriyle sıkça adından söz ettiren Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde konser verdi. Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

TÜRK VATANDAŞLAR YALNIZ BIRAKMADI

Portekiz- Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı. Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar büyük coşku yaşadı. Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Şarkı ve danslarının yanı sıra konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren Zeynep Bastık, sahne için siyah-beyaz bir kombin tercih etti. Şarkıcı siyah pantolon, beyaz gömlek ve siyah büstiyerden oluşan kombiniyle seyircilerin karşısına çıktı.

Zeynep Bastık, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi
Zeynep Bastık, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi
Zeynep Bastık, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Alper006 : Açık değil kapalı kıyafetle konser vereceksin deseler ülkemizde yer yerinden oynar özgürlüğümüz kısıtlanıyor olur adı ve en başta da şarkıcı kendisi itiraz eder peki bu dayatmayi katarda yapabildi mi acaba ben istediğim kıyafetle çıkarım diyebildi mi çok merak ediyorum Cevap Yaz 47 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser veren Zeynep Bastık kıyafetiyle dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser veren Zeynep Bastık kıyafetiyle dikkat çekti - Son Dakika
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