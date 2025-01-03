Zeynep Su Eyüboğlu, Yüzme Finallerinde Üçüncü Oldu - Son Dakika
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Zeynep Su Eyüboğlu, Yüzme Finallerinde Üçüncü Oldu

Zeynep Su Eyüboğlu, Yüzme Finallerinde Üçüncü Oldu

12 yaşındaki Zeynep Su Eyüboğlu, Türkiye Yüzme Finallerinde 100m kurbağalamada üçüncülük kazandı.

03.01.2025 16:47
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Trabzon'da ortaokul öğrencisi Zeynep Su Eyüboğlu, 12 yaş Türkiye Yüzme Finallerinde 100 metre kurbağalama stilinde üçüncü olmayı başardı.

Ortopedik engelli Samet Sezer'in antrenörlük yaptığı yüzme okulunda 4 senedir eğitim alan 12 yaşındaki Eyüboğlu, geçen ay Bursa'da organize edilen ulusal yarışmada mücadele etti.

Çukurçayır Ortaokulu öğrencisi Eyüboğlu, 12 yaş Türkiye Yüzme Finallerinde 100 metre kurbağalama stilinde üçüncü oldu.

Zeynep Su Eyüboğlu, AA muhabirine, çok çalışmanın karşılığı olarak madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hedefinin milli takıma girip Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirten Eyüboğlu, "Yüzmeyi çok seviyorum. Bazen çok yoruluyoruz ama yine de antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Hocalarıma teşekkür ediyorum antrenmanlarda zorluyorlar beni, ben de başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Eyüboğlu, hedefinin önce milli takıma girmek ardından da Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edebilmek olduğunu kaydetti.

Ulusal düzeyde ilk başarıyı elde etmenin heyecanını yaşadığını anlatan Eyüboğlu, "Yarışma çok heyecanlıydı aslında ama suya girince her şey değişti. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, iyi de bir sonuç aldım." diye konuştu.

Antrenör Samet Sezer ise 4 senedir Zeynep Su Eyüboğlu'nu çalıştırdığını söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır antrenörlük yaptığını vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:

"İlk başlarda ben de çocuklar da çok zorlandık ama Zeynep başarılı olunca çok mutlu oldum. Bir antrenör için en büyük başarı verdiği emeğin karşılığını almaktır. Sonuçta birinin hayatına dokunuyorsun ve ben dokunduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Hele onu mutlu gördükten sonra dünyalar benim oldu."

Sezer, engelli olduğu için bazen velilerin kendisine ön yargıyla yaklaştığını fakat tanıştıktan sonra çocuklarını kendisine emanet ettiğini belirtti.

Geleceği parlak çocuklar yetiştirmeye devam edeceğini vurgulayan Sezer, "Zeynep bunun ilk örneği, Allah'a şükürler olsun. Çok yetenekli çocuklar var kulübümüzde, gayet iyi yetiştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Zeynep Su, Türkiye, trabzon, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Su Eyüboğlu, Yüzme Finallerinde Üçüncü Oldu - Son Dakika

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