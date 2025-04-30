Zeynep Tuncay, Masa Tenisinde Dünya Üçüncüsü - Son Dakika
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Spor

Zeynep Tuncay, Masa Tenisinde Dünya Üçüncüsü

Zeynep Tuncay, Masa Tenisinde Dünya Üçüncüsü

Down sendromlu Zeynep Tuncay, dünya üçüncülüğünü hedefleyerek masa tenisinde başarıya devam ediyor.

30.04.2025 11:21
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Zonguldak'ta olumsuz söylemlere aldırış etmeden masa tenisinde dünya üçüncülüğü elde eden down sendromlu Zeynep Tuncay, hedef büyüterek gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan Ayşe ve Bestami Tuncay çifti, 4 yıl önce çocukları 15 yaşındaki Zeynep'i bir spor dalıyla ilgilenmesi için yetenek taramasından geçirdi.

Masa tenisine yatkınlığı fark edilen Zeynep, pek çok kişinin, "Bir yere kadar yapabilir, fazla uğraşmayın." demesine aldırış etmeden ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle bu spora devam etti.

Türkiye birinciliklerinin yanı sıra geçen yıl Antalya'da düzenlenen "Down sendromlu sporcuların olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve 33 ülkeden 488 sporcunun katıldığı "Trisome Oyunları"nda masa tenisinde üçüncülük elde eden Zeynep, başarısıyla göz doldurdu.

Azmi ve çalışkanlığıyla örnek olan gelişimiyle ailesi ve öğretmenleri gururlandıran Zeynep, dünya şampiyonluğu hedefliyor.

Zeynep Tuncay iyi bir antrenörle çalıştığını söyleyerek, "Öğretmenime kalpten teşekkür ediyorum. Böyle devam edip şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Bana destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Yeliz Görgün: "Zeynep'in gelişimine yakından şahit oldum"

Karadeniz Ereğli Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Yeliz Görgün, AA muhabirine, özel çocuklarla uzun vadede başarılı işler ortaya koymak istediklerini söyledi.

Bu başarıya Zeynep'le ulaşmaya yakın olduklarını belirten Görgün, "Zeynep'le özel eğitime 9 aylıkken başladık. Zeynep'in gelişimine yakından şahit oldum. 8 yaşına kadar özel eğitim devam etti. 8 yaşında da önce yüzmeyle başladık çünkü sporda kasların güçlülüğü ve gelişimi çok kıymetli. Daha sonra hareket eğitimiyle hangi branşlarda yetkinlik kazanabilir diye hareket eğitimlerine devam ettik." dedi.

Görgün, Zeynep'in masa tenisine yatkınlığının fark edilmesiyle bu alana yöneldiğini anlatarak, Türkiye'de çeşitli derecelerinin yanı sıra dünya üçüncülüğünün bulunduğunu ifade etti.

Yeliz Görgün, çocukların özel eğitim almasının, akademik başarının kıymetli olduğunu ancak 18 yaşından sonra kendi başlarına hayatlarına devam etmelerinin daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızı spor dalında da destekleyebilirsek onlar bazı imkanlara sahip olacak. Milli sporcu olarak 4 yıl daha devam ederse istediği bir üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) gidebilecek, devlet kadrosunda iş sahibi olacak ve ömür boyu da şeref maaşı alabilecek." diye konuştu.

Görgün, diğer çocuklara örnek ve umut olmak istediklerini dile getirerek, kendilerine destek olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Antrenör Ogün Sarı: "Çocuklarımızın ilerlemelerine şahit olmak heyecan verici"

Antrenör Ogün Sarı da özel çocuklarla ilgili çalışmalarının temelinde onları teşvik etmek ve örnek olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Özel gereksinimli çocuklarımızın kendi ihtiyaçlarını karşılamaları, hayatlarını idame ettirebilmelerinin yanı sıra 'Toplumda biz de varız' düşüncesiyle kendilerini ispatlamalarını istiyoruz." dedi.

Sarı, bu sporla uğraşan her çocuğu başarılı saydıklarını dile getirerek, "Çünkü çocuklarımız bu sporu yaparken maddi ve manevi zorlu yollardan geçiyor. Ailesel olarak da bunların üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Bunlar bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızın spor yapmaları, bu kulvarlarda ilerlemelerine şahit olmak heyecan verici. Zeynep'in başladığı yolda ilerlemesine ve başarısına da yakından şahit olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Anne Ayşe Tuncay ise kızının hep bir spor dalıyla uğraşmasını istediklerini, yetenek taramasında masa tenisine yatkınlığının keşfedildiğini kaydetti.

Özel çocuklarla yakından ilgilenilmesi gerektiğini vurgulayan Tuncay, "Bana sürekli, 'Bir şey yapamaz, bir yere kadar yapar, çok fazla uğraşma.' denildi. Çok azmettim, kızımın yapabileceğine inandım. Böyle özel çocukların bir şeyler başarabileceğine, 'Biz de hayatın içerisindeyiz.' diyebileceklerine inandım. Bu yolda ilerlemeye devam ettik. Daha da bir şeyler başarabileceğimize inanıyoruz. Hedeflerimiz çok büyük, dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Bunun için de hazırlıklarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Bestami Tuncay, kızıyla gurur duyduğunu, yeni dereceler elde etmek istediklerini, bunun için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeynep Tuncay, Masa Tenisinde Dünya Üçüncüsü - Son Dakika

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