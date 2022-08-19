13'üncü Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu başvuruları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

13'üncü Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu başvuruları başladı

19.08.2022 13:24
13'üncü Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu başvuruları başladı

Zeytinburnu Belediyesi'nin 13 yıldır düzenlediği Cumhuriyet Koşusu için kayıtlar başladı.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 13 yıldır düzenlediği Cumhuriyet Koşusu için kayıtlar başladı. 30 Ekim Pazar günü Kazlıçeşme'den start alacak koşuda dereceye girenlere hakiki altın, gümüş ve bronz madalyanın yanı sıra para ödülü de dağıtılacak.

Zeytinburnu Belediyesi'nin bu yıl 13'üncü kez düzenlediği Cumhuriyet Koşusu, 30 Ekim Pazar günü saat 09.00'da Kazlıçeşme'den başlayacak. Başvuruların internet üzerinden alındığı müsabakaya katılım ücreti 50 TL olarak belirlendi. Katılımın bin kişi ile sınırlı olduğu koşuda toplanan kayıt ücretleri ise Kızılay'a bağışlanacak.

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü'nün birlikte organize ettiği müsabakada; Erkekler, Kadınlar, Genç Erkekler ve Genç Kadınlar olmak üzere 4 kategoride koşulacak.

DERECEYE GİRENLERE HAKİKİ ALTIN, GÜMÜŞ, BRONZ MADALYA

Cumhuriyet Koşusu ile ilgili belediyenin yaptığı yazılı açıklamada aşağıdaki bilgilere yer verildi:

"10 kilometrelik parkurdan oluşan 13'üncü Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren sporculara hakiki altın, gümüş, bronz madalya ve para ödülü dağıtılacak. Madalyalar, müsabakalarda 'Genel' ve 'Gençler' kategorisinde ödül almaya hak kazanan kadın ve erkek sporculara verilecek. Ayrıca genel sıralamada ve 18 yaş ve altı 'Genç' kategoride birinci olan sporculara; hakiki altın madalya, ikinci olan sporcuya hakiki gümüş madalya, üçüncü olan sporcuya hakiki bronz madalya verilecek. Yaş guruplarında dereceye giren sporcular ise, kupa ve madalya kazanacak."


YORUMLAR
500
Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli 13. Zeytinburnu Cumhuriyet koşusu başvuruları başladı 13. Zeytinburnu Cumhuriyet koşusu başvuruları başladı
Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Cumhuriyet, Kızılay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 13'üncü Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu başvuruları başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:40:42. #1.11#
SON DAKİKA: 13'üncü Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement