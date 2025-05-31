Zeytinburnu'nda Yüzme Havuzu Açılışı - Son Dakika
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Spor

Zeytinburnu'nda Yüzme Havuzu Açılışı

31.05.2025 13:40
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nda yeni yüzme havuzunun açılışına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nda Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışına törenine katıldı.

Törene Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sporda devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını belirten Osman Aşkın Bak, "Zeytinburnu'nun bütün sokaklarını dolaştık. Burada çok güzel insanlarla beraber olduk. Bana göre bölgeye hizmet edecek önemli bir yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. Sporun birleştirici gücü bizim için çok değerli. Türkiye çapında yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde 12 milyon insanımıza yüzme öğrettik. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora ve gençlere önem vermesi bizim için çok kıymetli. Türkiye'de spor tesisi devrimi gerçekleşmektedir. İnanılmaz bir altyapı yatırımı var. Türkiye spor organizasyonu ve spor turizmi açısından önemli bir noktaya ilerliyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Cudi'deydim. Cudi'de tenis turnuvası yapıldı. Artık dağlarda roket sesleri yerine raket sesleri var. Terörsüz Türkiye projesinde Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Herkese görev düşüyor." diye konuştu.

"Bağımlılıkla mücadelede sporun iyileştirici gücünü kullanacağız"

Bağımlılıkla mücadelede sporun gücünden faydalanacaklarını söyleyen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Zeytinburnu'nda gençler için çalışan Ömer kardeşimiz var. Zeytinburnu'na çok hizmet etti. Yine yanındayız. Bu projeyi Zeytinburnu'na kazandırması için destek olduk. Zeytinburnu'nun spor potansiyelini değerli buluyoruz. Gençlerimizin bağımlılıktan uzak durmasını sağlamak lazım. Bu tesislere çocuklarınızı getirin. Ailelerden en çok dönüş aldığımız alan yüzmedir. Aileler çok mutlu. Çocukların yüzme bilmesi çok önemli. Burada yüzmeyi öğreten eğitmenler var. 40 yaşına gelmiş yüzme öğrenememiş insanlarımız var. Bunların hepsi bu yatırımlarla değişti. Burada pek çok Zeytinburnulu çocuk yüzme öğrenecek ve sosyalleşecek. Bağımlılıkla mücadelede sporun iyileştirici gücünü kullanacağız. Her şey çocuklarımız için. Zeytinburnu'nda bir dönüşüm ve değişim var. Başkan yatırımlara devam ediyor. Çok amaçlı kongre merkezine de destek veriyoruz. O da kısa sürede bitirilecek. Zeytinburnu'nun bize ve Cumhurbaşkanımıza verdiği desteği biliyoruz. Her zaman kalbimizde ve gönlümüzdesiniz. Zeytinburnu'nun bize teveccühünü göndük. Eserleri yapmaya devam edeceğiz. Ömer başkana destek olmaya devam edeceğiz."

"Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Obeziteyle mücadele çok önemli. Fast food ve kontrolsüz beslenme yüzünden obez toplum haline gelmeye başladık. O yüzden bu spor tesislerine ihtiyacımız var. İstanbul'un her yerinde tesisler yapılıyor. Hareketli olalım. O yüzden spora herkesi bekliyoruz. Herkesi tesislerimize davet ediyoruz. Spor turizminde de çok büyük mesafe kat ettik. Bu tesisler sayesinde ülkemize spor organizasyonları veriliyor ve bölgemiz bundan kazanç elde ediyor. Pek çok şampiyonayı ülkemizde organize edeceğiz. Pek çok organizasyon gerçekleştiriyoruz. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. En ücra köşede yüzme havuzları var. Yarı olimpik ve olimpik olmak üzere 800 havuz bitirdik. Yenileri de yapılıyor. Bunların hepsi bu ülkenin çocukları için. Spor devrimini sağlayan Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği değer çok önemli. İstanbul'da bütün okullarda okul spor kulüpleri kurduk. Valiliğimizin bu projeyi yürütmesinden çok memnunuz. 800 bin çocuğumuz spor yapmaya devam ediyor. Tesisimiz hayırlı olsun. Büyük Türkiye için hep beraber çalışacağız."

Gül: "Nihai hedefimiz herkesin spor yapması"

İstanbul Valisi Davut Gül herkesi spor alanlarına davet ederek, "Sayın Bakanımızın destekleriyle, belediyelerimiz, bakanlığın birimleri ve diğer kamu kurumları bu eserleri yapıyor. Bu eserler yapıldıktan sonra önemli olan bunların verimli kullanılması. Kimi zaman çocuklarınızın spor yapma isteğini dile getiriyorsunuz. Kimi zaman kötü alışkanlıkları, bağımlılıkları dile getiriyorsunuz. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Çocuklar spor yaptığında, enstrüman çaldığında bu olumsuzluklar ortadan kalkacak. Bütün okullarımızda okul spor kulüpleri kurduk. Bu tesisleri verimli kullanacak sporcular yetiştirmek için ilkokuldan başlayarak bu çocukların yetişmesi gerekiyor. Şu anki sayımız 800 bin, hedefimiz bu sene içinde 1 milyonu geçmek. Nihai hedefimiz herkesin spor yapması. Cumhurbaşkanımız, valilerle yaptığı her toplantıda çocukları il valilerine emanet ediyor. Biz de bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanımıza, Belediye Başkanımız ve herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arısoy: "Zeytinburnu parmakla gösterilecek bir yer oldu"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise ilçeye yeni bir eser kazandırmak için bir araya geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buranın eski halini Zeytinburnulular bilirler. Burada bir bina vardı, kamulaştırması yapılamıyordu. Kamulaştırıldıktan sonra yüzme havuzu olarak projelendirdik. Temel atmasında hep birlikteydik. Yerin altına yarı olimpik bir havuz yerleştirdik ve Zeytinburnu'nun üçüncü yüzme havuzunu hizmete açıyoruz. Hemşerilerimin yüzme havuzu talebi için baskı altındaydık. Bu yüzme havuzunun büyük bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyorum. Güzel Zeytinburnu'muza hayırlı olsun. Başımız sıkıştığında bir çözümle bizi uğurlayan Bakanımız Osman Aşkın Bak'a sonsuz teşekkür ediyorum. Avrupa'nın en büyük buz tesisini de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle yapmıştık. Bin türlü engellemelere rağmen tamamladığımız Basketbol Gelişim Merkezi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlığımızın kazandırdığı bir eser oldu. Zeytinburnu, spor bakımından Avrupa'da parmakla gösterilecek bir yer oldu. Tüm bunlar için Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Biz Zeytinburnu'nu seviyoruz. Her gün yeni bir eser kazandırmak için çalışıyoruz. Bu yıl Zeytinburnu kış spor okullarında eğitim alan 5 bine yakın çocuğumuz için kapanış töreni yaptık. Yüzme için daha çok öğrenci kaydedeceğiz. Burası sadece çocuklarımız için değil her yaş grubu için yeni bir kapasite demek. Her yaş grubu için sporu yaygınlaştırmak istiyoruz."

Bakan Bak ve protokol üyeleri, kurdele keserek açılışını yaptıkları tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeytinburnu'nda Yüzme Havuzu Açılışı - Son Dakika

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