Zeytinburnu Spor Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Zeytinburnu Spor Merkezi Açıldı

Zeytinburnu Spor Merkezi Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'ndaki yeni spor merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

18.04.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı.

Zeytinburnu Meydanı ile Zeytinburnu Millet Bahçesi yanında yer alan merkezin açılışına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra bakan yardımcısı Safa Koçoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nun kendisi için özel bir ilçe olduğunu belirtti.

Zeytinburnu'nu sokak sokak bildiğini, gençlik döneminde bu bölgede futbol oynadığını, hakemlik yaptığını dile getiren Bakan Bak, "Biraz önce eski dostlarımı gördüm. Buraya yabancı değiliz. Zeytinburnu'nda çok güzel işler yaptık. Evimize geldik, çok güzel bir ortam var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak belediyelerimizle güzel projeler yapıyoruz. Burası eskiden emniyet müdürlüğüydü, şimdi spor merkezi oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok büyük tesislerin yapıldığının altını çizen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, buradaki sahalarda futbol oynaması, İstanbul'un dört bir yanında sporla iç içe olması nedeniyle spora ayrı bir destek veriyor. Dünyanın en modern stadyumları Türkiye'de. Pek çok tesis yapılıyor. Bu tesislerde ülkenin gençleri spor yapıyor. Zeytinburnu'nda Avrupa'nın ve dünyanın en modern iki büyük tesisi var. Birisi, açılışının geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldığı Basketbol Gelişim Merkezi. İçerisinde 3 büyük salon bulunan, basketbol lisesi olan Avrupa'nın ve dünyanın en modern basketbol tesisi burada. Yine Avrupa'nın en önemli buz tesisi olan Buz Adası da Zeytinburnu'nda. Pek çok mahallede tesisler yapıldı. Veliefendi'deki havuz da yakında açılacak."

"Bizim birinci işimiz bağımlılıkla mücadele etmek"

Tesislerin yapımının devam edeceğini, Zeytinburnu'nda da yapılacak tesislerin olduğunu belirten Bakan Osman Aşkın Bak, bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

İstanbul Valiliği'yle proje gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Bak, şunları söyledi:

"İstanbul'daki bütün çocukların spor yapmasını istiyoruz. Bunun için de gerekli malzeme desteğini veriyoruz. Tesislerimizi açalım, çocuklar gelsin, basketbol oynasın, güreş yapsın, bütün sporlarda aktif olsunlar. Spor yapan çocuğun öz güveni artar. Bizim birinci işimiz bağımlılıkla mücadele etmek. Dijital bağımlılık olsun, madde bağımlılığı olsun, her konuda biz önleyici taraftayız. Sporla çocukları kötü alışkanlıklara karşı korumaya çalışıyoruz. Türkiye'de şu anda 11 milyonun üzerinde çocuk yüzme öğrendi. Bu dönemde yapılan havuz sayısı 800. Bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların spor yapmasını, ülkesini sevmesini, topluma fayda sağlamasını istiyoruz. Yapmamız gereken toplumun dinamik gençlerini spora yönlendirmek. Biz büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye istiyoruz. Hep beraber ülkemizin sporda da gelişmesini istiyoruz. Bu tesis hayırlı uğurlu olsun."

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın İstanbul'u çok iyi bilmesinin kendileri için avantaj sağladığını söyledi.

Spor başta olmak üzere Bakan Bak'ın birçok konuda kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Vali Gül, "Sayın Bakanımız, spor başta olmak üzere gençleri ilgilendiren her konuda meselelerin çözülmesine büyük katkı sağlıyor. Tesis yapmak çok kıymetli. Belediye başkanımızın heyecanını gördük. Bu tesislerin kullanılması ve değerinin bilinmesi daha da önemli. Bakanlığımızın bizlere aktardığı kaynakla, spor yapan herkesin ihtiyaçlarını temin ettik. Bu tesiste emeği geçen herkese teşekkür ederim, tesisimizin hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da Zeytinburnu'na kazandırdıkları spor merkezi için mutlu olduklarını belirterek "Zeytinburnu'na eklediğimiz yeni bir güzelliğin başlangıcı için bir aradayız. Bu binada uzun yıllar Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü hizmet verdi. İçişleri Bakanlığımızla birlikte yeni emniyet binamızı yaptık. Burası açığa çıktı. Zeytinburnu'nda sporu her yaş grubuna erişilir hale getiriyoruz. Her yıl yaklaşık 5 bin çocuğumuza futbol dışında 10 branşta profesyonel eğitim veriyoruz. İşte açığa çıkan bu alanı yeni bir imkan olarak değerlendirmek üzere spor merkezi olarak tasarladık, bugün hizmete açıyoruz, hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tesis hizmete açıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Zeytinburnu, istanbul, Politika, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeytinburnu Spor Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:56:01. #7.11#
SON DAKİKA: Zeytinburnu Spor Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement