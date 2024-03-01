Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi\'nde yarı finale yükseldi

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde son üç sezonu zirvede tamamlayan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, ilk kez yarı finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde de zirveyi hedefliyor.
Başkentin kırmızı beyazlı ekibi, son şampiyonluğunun ardından katılma hakkı kazandığı CEV Şampiyonlar Ligi'ne A Grubu'nda mücadele ederek başladı. A Grubu'nda çıktığı 6 maçtan da galip ayrılan Ziraat Bankkart, tarihinde ilk kez yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşadı.
Organizasyonun çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Guaguas ile oynadığı ilk maçtan 3-1 galip ayrılan başkent ekibi, Ankara'ya avantajlı döndü. İspanya'dan getirdiği avantajla ikinci maça çıkan kırmızı beyazlılar, başkentte 3-0 geriye düştüğü maçta altın seti alarak organizasyonda yarı finale yükselerek bir ilki daha tarihine yazdırdı.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile mücadele edecek.
"İlkleri yaşamaya devam etmek istiyoruz"
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nda üst üste 2 şampiyonluk yaşayan başantrenör Mustafa Kavaz, Avrupa'da da aynı hedefin peşinden gidiyor.
Kulüp tarihinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan genç başantrenör, çeyrek finalde eledikleri Guaguas'ı "Savaşçı ve sahada ne yapması gerektiğini bilen takım." sözleriyle anlattı.
İspanyol ekibin ilk 3 sette iyi mücadele ettiğini, rakiplerinin direncini kıramadıklarını aktaran Kavaz, "Fakat altın sette çok farklı bir oyun ortaya koyarak yarı finale çıkmayı başardık. Çok iyi bir atmosferde taraftarımızın desteği ile kazandık." dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor olduğuna vurgu yapan Kavaz, şampiyonluğa ulaşmak için 4 maça daha çıkıp kazanmaları gerektiğine dikkati çekti.
Organizasyonun yarı finalinde Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımıyla karşılaşacaklarını dile getiren Kavaz, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar gösterdikleri performansı bu turda da sergilemek istediklerini söyledi.
Jastrzebski Wegiel ile yarı final ilk maçını Polonya deplasmanında oynayacaklarını ifade eden Mustafa Kavaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çeyrek finalde olduğu gibi yine ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız ve yine zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Jastrzebski Wegiel, bu ligde mücadele etmeyi bilen buralarda sürekli oynayan bir rakip. Çok iyi hazırlanacağız. Bu turu da geçip finale kalmayı hedefliyoruz. Kulübümüz açısından tarih yazmaya, ilkleri yaşamaya devam etmek istiyoruz."
Süper finaller ilk kez Türkiye'de
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, ilk kez Türkiye'de oynanacak.
Ziraat Bankkart, finale kalması durumunda 5 Mayıs'taki şampiyonluk karşılaşmasını Türkiye'de oynama avantajına da sahip olacak.
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi - Son Dakika
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
Cumhur İttifakı Sancaktepe Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerini tanıttı. Döğücü, yeni dönemde Sancaktepe'ye Millet Bahçesi ve Şehir Hastanesi açılacağını da müjdeledi.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Son yıllarda toplumun şans oyunlarına ilgisinin arttığı yönündeki yorumlara CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de katıldı. Ateş, konuyla ilgili bilgi paylaşarak 2023'te devletin bu oyunlardan elde ettiği vergi gelirinin yüzde 175 oranında arttığını söyledi.
Balıkesir'de CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı ile aynı isme sahip olan ve bağımsız aday olarak seçimlere giren Ahmet Akın kayıplara karıştı. İşinden ayrılan, evine gitmeyen ve telefonlara çıkmayan bağımsız aday Akın'a tepkiler büyürken CHP'nin adayı Akın, "Bu tezgahı kurgulayanlar kazanan Ahmet Akın'ı engellemeye çalışıyorlar" dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da katıldığı "Deprem Dirençli Antalya" söyleşisinde önemli uyarılarda bulundu. Antalya'nın doğusundaki risklere dikkat çeken Görür, "Depremde Antalya'nın doğusunda binalar ya ters döner ya da suyun içine batarlar" dedi.
İstanbul'un sabah trafiğinden kaçmak isteyen sürücüler, kaldırımlarda seyretmeye başladı. Sancaktepe'den gelen bir görüntüde sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.
1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.
Vatandaşlar küresel kriz nedeniyle her gün artmaya devam eden kırmızı et fiyatlarından dert yanarken, bazı satıcıların kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte ederek 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi. İstanbul'un yüzde 70'inin bunu yaptığını iddia eden bir kasap, "Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorlar. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?