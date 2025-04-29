Ziraat Bankkart, Galatasaray\'ı 3-0 ile geçti!

SALON: TVF Ziraat Bankkart

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Tolgacan Dinçer

ZİRAAT BANKKART: Bedirhan, Murat, Anderson, Vahit Emre, Ter Maat, Clevenot, Berkay (L)

GALATASARAY: Patry, Cardoso, Ahmet, Arslan, Zaytsev, Doğukan, Hasan (L), Caner (L) (Muzaffer, Aykut, Atanasov, Oğuzhan)

SETLER: 25-18, 25-22, 25-21

SÜRE: 1 saat 25 dakika

EFELER Ligi'nde Play-Off final serisi üçüncü maçında Ziraat Bankkart, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu. Galatasaray ise sezonu ikinci olarak tamamladı. Bu şampiyonlukla beraber Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'ni 4'üncü kez kazanmayı başardı.

Karşılaşmayı T.C Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tribünden takip etti.

BAKAN BAK'TAN ZİRAAT BANKKART VOLEYBOL TAKIMINA TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart Voleybol Takımını yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında, Galatasaray HDI Sigorta'yı yenerek şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımını kutluyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta'yı da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.