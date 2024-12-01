Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen
Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Cardoso, Selim Kalaycı, Onur Günaydı)
Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)
Setler: 18-25, 23-25, 19-25
Süre: 86 dakika (29, 30, 27)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart Galatasaray'ı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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