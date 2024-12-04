Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 15 müsabaka oynandı.
Saat 13.00 ve 13.30'da başlayan maçlarda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, 5. eleme turuna yükseldi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Corendon Alanyaspor- Fethiyespor: 4-1
Erzurumspor FK- Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Kırklarelispor: 0-2
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-0
1461 Trabzon FK- Kırıkkale FK: 3-1
Gençlerbirliği- Belediye Kütahyaspor: 1-0
Anadolu Üniversitesi- Bucaspor 1928: 1-2
Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor: 3-0
Çorluspor 1947- Manisa FK: 4-2
Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221: 4-1
Menemen FK- Çimentaş Elazığspor: 3-0
Solwie Energy Fatih Karagümrük- Sarıyer: 3-0
İskenderunspor-Tire 2021 FK: 4-1
Ankara Keçiörengücü- Beyoğlu Yeni Çarşı: 4-2
Son Dakika › Spor › Ziraat Kupası'nda 4. Eleme Turu Oynandı - Son Dakika
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