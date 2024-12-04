Ziraat Kupası'nda 4. Eleme Turu Oynandı - Son Dakika
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Ziraat Kupası'nda 4. Eleme Turu Oynandı

15 maç sonucunda 5. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu. Çeşitli sonuçlar alındı.

04.12.2024 18:18
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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 15 müsabaka oynandı.

Saat 13.00 ve 13.30'da başlayan maçlarda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, 5. eleme turuna yükseldi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor- Fethiyespor: 4-1

Erzurumspor FK- Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Kırklarelispor: 0-2

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-0

1461 Trabzon FK- Kırıkkale FK: 3-1

Gençlerbirliği- Belediye Kütahyaspor: 1-0

Anadolu Üniversitesi- Bucaspor 1928: 1-2

Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor: 3-0

Çorluspor 1947- Manisa FK: 4-2

Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221: 4-1

Menemen FK- Çimentaş Elazığspor: 3-0

Solwie Energy Fatih Karagümrük- Sarıyer: 3-0

İskenderunspor-Tire 2021 FK: 4-1

Ankara Keçiörengücü- Beyoğlu Yeni Çarşı: 4-2

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Kupası'nda 4. Eleme Turu Oynandı - Son Dakika

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