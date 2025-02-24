Ziraat Kupası'nda Hakemler Belirlendi - Son Dakika
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Ziraat Kupası'nda Hakemler Belirlendi

Ziraat Kupası\'nda Hakemler Belirlendi

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında son hafta hakemleri açıklandı. Maçlar ve yönetenler belli oldu.

24.02.2025 12:12
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Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında oynanacak son maçları yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın konuk olacağı Antalyaspor maçını Yiğit Arslan, Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasını Yasin Kol ve Galatasaray'ın sahasında Konyaspor ile oynayacağı mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 3. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş'ın yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek. Perşembe günü ise Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya konuk olacağı mücadeleyi Yasin Kol, Galatasaray'ın sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçı ise Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Kupada son hafta maçları ve hakemler şöyle:

Yarın

15.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yiğit Arslan

15.00 Sivasspor - Bodrum FK: Oğuzhan Çakır

15.00 Kırklarelispor - Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

26 Şubat Çarşamba

15.00 Çorum FK - Boluspor: Melih Aldemir

20.30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor: Fatih Tokail

20.30 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.30 Fatih Karagümrük - İskenderunspor: Ömer Faruk Gültekin

27 Şubat Perşembe

16.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Yasin Kol

16.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Erzurumspor FK - İstanbulspor: Burak Olcar

19.00 Galatasaray - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Eyüpspor - Başakşehir: Batuhan Kolak - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ziraat Kupası'nda Hakemler Belirlendi - Son Dakika

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