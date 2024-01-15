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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi. VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor maçını Oğuzhan Aksu, Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor maçını Davut Dakul Çelik, Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor maçını Ali Yılmaz, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçını Sarper Barış Saka ve Beşiktaş-Eyüpspor maçını ise Murat Erdoğan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının hakemleri belli oldu
15.01.2024 - 14:25,
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Futbol Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarınki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00 Atakaş Hatayspor- Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00 MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00 Beşiktaş- Eyüpspor: Murat Erdoğan

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının hakemleri belli oldu - Son Dakika
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