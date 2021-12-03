Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda eşleşmeler belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. 5'inci Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4'üncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım kura çekiminde yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda mücadeleler tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Seri başı takımın ev sahipliği yapacağı müsabakalar, 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş - Altay