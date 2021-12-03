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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda eşleşmeler belli oldu - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda eşleşmeler belli oldu

03.12.2021 12:10
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda eşleşmeler belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. 5'inci Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4'üncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım kura çekiminde yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda mücadeleler tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Seri başı takımın ev sahipliği yapacağı müsabakalar, 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanacak.

TFF BAŞKAN VEKİLİ ALİ DÜŞMEZ: TÜRKİYE KUPASI'NIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ SÜRPRİZLERE AÇIK OLMASI3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, "Engelli futboluna çok önem ve değer veriyoruz. İşitme Engelliler Milli Takımımız, Ampute Milli Takımımız ve down sendromlu çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Engellerin insanların kafalarında olduğunu da sizlerle bölüşmek isterim. Kupada 5'inci turdayız. Heyecanlı maçlar devam ediyoruz. Türkiye Kupası'nın en önemli özelliği sürprizlere açık olması. 132 takımla başlanan turnuvada 32 takım kaldı. 100 maçı geride bıraktık. Final dahil 33 maçımız var. Milli takım hocalarımızın da bu turnuvayı dikkatli takip ettiklerini belirtmek isterim. 60 yılı aştığımız turnuvada 15 şampiyon var. Bu takımların 12'si şu anda turnuvada yer alıyor. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Dün oynanan maçları izledim. Fair-play herkesin konuştuğu, anlatmak istediği ama zaman zaman unuttuğumuz bir durum. Dün oynanan İttifak Holding Konyaspor - Vanspor maçındaki centilmenlik ve GZT Giresunspor - Ankara Demirspor maçındaki fair-play, her şeyin önünde insanlığın geldiğini hatırlattıkları için emeği geçenlere, teşekkür ediyorum. Bu tablolar bizi ilerletebilir" ifadelerini kullandı.Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci Tur eşleşmeleri şöyle: Kasımpaşa - KocaelisporVavacars Fatih Karagümrük – BodrumsporYukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediye SporDemir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücüİttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta ÜmraniyesporTrabzonspor - Beypiliç Boluspor Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 SporGöztepe - Yılport SamsunsporAtakaş Hatayspor - Nasadge MenemensporFraport TAV Antalyaspor - GZT GiresunsporFenerbahçe - Afjet Afyonspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Adana Demirspor- Ankaraspor Gaziantep FK- BursasporGalatasaray - Altaş Denizlispor

Beşiktaş - Altay


Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda eşleşmeler belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda eşleşmeler belli oldu - Son Dakika
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